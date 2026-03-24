Se cumple un año del derrumbe del puente viejo de Talavera de la Reina

Se cumple un año del derrumbe parcial del Puente Romano de Talavera de la Reina. Motivado por la crecida del Tajo debido a las abundantes lluvias de marzo de 2025, este símbolo de la ciudad de la cerámica se vino abajo en la madrugada del sábado 22 al domingo 23 de marzo cuando el río acumulaba un caudal de 1.400 metros cúbicos por segundo.

Actualmente, no se conoce ningún proyecto que contemple su reparación.

Sin fecha de rehabilitación prevista A lo largo de estos doce meses, los partidos políticos con representación en el consistorio se han reprochado los tiempos y soluciones que tienen que ver con el puente. Coincidiendo con el aniversario, el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio de Cultura para conocer en qué punto está el proyecto de reparación que ha ganado la empresa Retineo Ingeniería: “Es algo que todos los talaveranos y talaveranas estamos deseando, dado que se trata de un puente con el que hemos crecido y por el que hemos pasado miles de veces”, apunta. La oposición en el ayuntamiento, con el PSOE a la cabeza, insiste en que la demora de la obra se debe a una falta de presión política del gobierno local al Ministerio de Cultura: "Creo que no es bueno estar de brazos cruzados, esperando a que pasen los meses, los días y los años", reclama José Gutiérrez, portavoz socialista. Asimismo, y según recoge la propia web del Ayuntamiento de Talavera, el Instituto de Patrimonio Cultural de España gestionó el encargo de un contrato para la realización de un informe técnico sobre el estado de conservación estructural del puente, los estudios previos y la redacción del proyecto de intervención en el conjunto del puente.