Herido por arma blanca un adolescente de 14 años en el distrito madrileño de Chamartín

Un menor de 14 años se encuentra en estado potencialmente grave tras sufrir dos heridas por arma blanca este domingo por la noche en Madrid, según ha informado Emergencias Madrid. La agresión se ha producido alrededor de las diez de la noche en la calle Santa Rita, en el distrito de Chamartín.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso de que un menor había sufrido dos heridas por arma blanca y acudieron al lugar. El joven fue atendido por los profesionales de Samur-Protección Civil. "Hemos atendido a un varón de 14 años que presentaba dos heridas por arma blanca en el tórax y en la zona inguinal", ha explicado Paloma Rey, supervisora de Samur-PC.

Tras ser estabilizado, el menor ha sido trasladado como potencialmente grave a una hospital. La Policía Municipal ha escoltado el convoy de emergencia hasta el centro sanitario.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión. Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre los responsables ni sobre los motivos del ataque.