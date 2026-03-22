Cuatro jóvenes atrapados tras colapsar la estructura del antiguo Hospital de Esparraguera, Barcelona

Cuatro jóvenes han quedado atrapados en el antiguo Hospital Vell de Esparraguera (Barcelona), en la comarca del Baix Llobregat, al colapsar la estructura del edificio, que estaba abandonado. Dos de ellos, menores de edad, ya han sido rescatados y han sido trasladados al hospital en estado grave.

Los servicios de emergencias han recibido el aviso en torno a las 18.05 de la tarde. Los Bomberos de la Generalitat han logrado rescatar a dos de los jóvenes, que han sufrido diversas fracturas de gravedad.

El Servicio de Emergencias Médicas de la Generalitat los ha atendido y trasladado al Hospital San Juan de Deu de Esplugues y mantiene activadas seis unidades y un equipo conjunto con los bomberos, según ha informado en su perfil de X, para atender a los dos que permanecen atrapados.

Los bomberos están en contacto con ellos, que se encuentran conscientes y orientados. Hay activadas 13 dotaciones de bomberos en la zona, entre ellas el Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC), el Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y vehículos de apoyo y mando. También se han activado drones de la Unidad de Medios Aéreos (MAER).