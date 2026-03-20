"Ver el estreno con los vecinos es una tradición": Calzada de Calatrava se vuelca con 'Amarga Navidad' de Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar estrena su nueva película, Amarga Navidad. Protagonizada por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, la cinta aborda las contradicciones que vive una directora de cine al enfrentarse a la escritura. Con este estreno, la filmografía del manchego alcanza las 24 películas y, tal como aseguró en su entrevista en La Revuelta, sigue muy comprometido con la escritura y ya trabaja en su próximo proyecto, que todavía no ha llegado a las salas.

El pueblo se vuelca con su vecino más ilustre

Como en anteriores ocasiones, Calzada de Calatrava, su pueblo natal en Ciudad Real, ha programado tres sesiones para que todos los vecinos puedan ver el estreno en comunidad. La primera será en el Espacio Almodóvar a las 19:00 horas, la segunda a las 22:00 h y la tercera este sábado a las 20:00 h.

La acogida ha sido total: de las 376 butacas disponibles ya se han vendido más de 280, por lo que apenas queda un centenar para los rezagados de última hora.

Carmen León, una de las organizadoras del Festival de Cine de Calzada de Calatrava, lleva toda la mañana preparando el photocall: “Ver aquí el estreno de las películas de Almodóvar ya es casi una tradición. Vienen todos los vecinos e incluso personas de pueblos cercanos porque les gusta el ambiente que se genera. También es habitual que acuda la familia de Pedro que vive en el pueblo”, relata. León añade que resulta curioso comprobar cómo personas que no van al cine con frecuencia no se pierden ningún estreno del director manchego.

Además de celebrar cada nuevo estreno, los vecinos han rendido homenaje al director en otras ocasiones. Sin ir más lejos, el pasado verano decoraron el asfalto de las calles del pueblo con citas célebres de personajes de sus películas.