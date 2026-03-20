Sevilla limita el uso del burka y el nicab

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la propuesta de Vox para regular el acceso a los edificios municipales con vestimenta que oculte el rostro, lo que incluye el uso de prendas como el velo integral islámico. El partido argumenta que la identificación visual constituye un requisito imprescindible para verificar su identidad, prevenir suplantaciones y garantizar la seguridad del resto de usuarios y empleados.

La iniciativa se debatió la semana pasada en la Comisión Especial de Control y Fiscalización y ha sido aprobada este jueves en el Pleno del Consistorio, con el apoyo del PP y el voto en contra de PSOE y Podemos-Izquierda Unida.

Esta regulación afecta a cualquier prenda que oculte parte del rostro e impida identificar a una persona, como ocurre con el burka o el nicab, al margen de si se visten por motivos religiosos, culturales o de otro tipo.

Sin embargo, esta normativa local no tiene cobertura legal según la legislación estatal. Por ello, desde el Ayuntamiento han reconocido la posibilidad de solicitar un informe jurídico que avale que las competencias municipales abarquen la implantación de esta medida.