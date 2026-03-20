Natalia Velarde gana los VIII Premios ACDCómic con 'Encías quemadas'
- Los críticos destacan la "enorme madurez" de la artista en su primera novela gráfica
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Natalia Velarde (Venezuela, 1994) ha acaparado los dos premios (Mejor Obra Nacional y Autora Emergente), que otorga la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España (ACDCómic), por Encías quemadas (Reservoir Books). Los crítcios destacan la "enorme madurez" que la autora exhibe en su primera obra larga.
Un lisérgico viaje literario y visual sobre el duelo, la importancia de seguir adelante y la redención, que la autora narra desde las entrañas y que se nos presenta como un brillante ejercicio onírico, surrealista, poético, teatral, barroco... Cualquier adjetivo se queda corto para describir esta experiencia tan excesiva como hipnótica.
La historia comienza cuando una extraña criatura con cabeza humana y cuerpo de perro (Piel de Perro) y su inseparable compañero Gruñón se ven atrapados en medio del apocalipsis. Es entonces cuando decidirán viajar al desierto en busca del Autor, que es el único que puede escribir un final mejor para esta fábula. Un viaje que estará lleno de peligros, monstruos y, sobre todo, pesadillas.
Mejor Obra Nacional
Según la ACDCómic: "Las desventuras postapocalípticas de Piel de Perro, una torpe y extraña criatura, junto a Cielito, otro superviviente de la hecatombe, son mucho más que un inusual y lisérgico viaje del héroe. Velarde reflexiona con lucidez y visceralidad sobre la pérdida de un ser querido y el duelo. También sobre la figura del creador como demiurgo que dota al mundo de sentido".
Autor/a Emergente de 2025
"Natalia Velarde propone un crisol de texturas y conceptos que navega con fluidez entre el pulso narrativo y la ilustración, un artefacto sorprendente que zarandea el concepto de cuento de hadas en pleno siglo XXI. Forjada en la autoedición, Velarde amplifica su rico universo personal en un enérgico aquelarre donde confluye el dolor y el humor, el drama y el slapstick", aseguran los críticos.
En la categoría de Autor/a Emergente han resultado finalistas Alicia GM, Genís Rigol, Irene Márquez y Marta Altieri. Enhorabuena por su excelente trabajo.
Dentro del festival Krunch se realizará la entrega de premios. Próximamente más detalles.
Sobre la ganadora
Natalia Velarde nació en 1994 en Venezuela y está radicada en Madrid desde 2005. Ha trabajado para el mercado francés con la revista Métal Hurlant de Les Humanoïdes Associés.
Fundadora del sello de autoedición Tarde y Triste, ha publicado los fanzines La vaina morena, Desde el vacío, Porque tengo que escribir una historia de conejos, Seengawayani, Lupercalia, De mayor dibujante, Naguará #1 y #2, y En cucha ardiendo (se duerme a ratos); asimismo, ha coordinado el fanzine colectivo Vorázine y ha colaborado en diversas publicaciones colectivas de otros sellos como la revista Loop, Malfario Cómics, La gran belleza...
Su primera novela gráfica, Encías quemadas (Reservoir Books, 2025), también ha sido merecedora de una beca Injuve para la Creación Joven, nominada a mejor obra nacional en el Salón del Cómic de Zaragoza y ganadora del Premio Antifaz al Mejor Cómic Nacional en el Salón del Cómic de Valencia 2026 y del I Premio Finestres de Cómic a Mejor Obra.
Anteriores ediciones de los Premios ACDCómic
En 2019, en la primera edición de los premios de la ACDCómic, fueron galardonados Max por Rey Carbón, como Mejor Obra Nacional, y María Medem como Autora Emergente.
En 2020 fue Pep Brocal, con Inframundo, quien logró el premio a Mejor Obra Nacional, y Aroha Travé la ganadora en la categoría de Autora Emergente.
En 2021, se premió a Paco Roca por Regreso al Edén como Mejor Obra Nacional y a Nadia Hafid como Autora Emergente.
En 2022, fueron premiadas por primera vez dos autoras en ambas categorías: Ana Penyas por Todo bajo el sol como Mejor Obra Nacional y Mayte Alvarado como Autora Emergente.
En 2023, fue premiada como Mejor Obra Nacional Goya, Saturnalia, de Manuel Gutiérrez y Manuel Romero, siendo este último premiado también con el galardón a Autor Emergente.
En 2024, fue premiada como Mejor Obra Nacional El abismo del olvido de Rodrigo Terrasa y Paco Roca y César Sebastián en la categoría de Autor Emergente.
En 2025, fue premiada como Mejor Obra Nacional Nocturnos de Laura Pérez y Candela Sierra en la categoría de Autora Emergente.
Los premios se eligen gracias a las votaciones de los socios, más de 90 periodistas, académicos y críticos especializados en el sector del cómic en toda España. Optan a Mejor Obra Nacional los cómics de autores españoles o residentes en España que hayan sido publicados por vez primera en nuestro país durante el año. En la categoría de Emergente, aquellas autoras y autores de nacionalidad española o residentes en nuestro país que hayan publicado obra durante el pasado año, pero que no tengan más de dos cómics publicados de manera profesional.