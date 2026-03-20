Natalia Velarde gana los VIII Premios ACDCómic con 'Encías quemadas'

Natalia Velarde (Venezuela, 1994) ha acaparado los dos premios (Mejor Obra Nacional y Autora Emergente), que otorga la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España (ACDCómic), por Encías quemadas (Reservoir Books). Los crítcios destacan la "enorme madurez" que la autora exhibe en su primera obra larga.

Un lisérgico viaje literario y visual sobre el duelo, la importancia de seguir adelante y la redención, que la autora narra desde las entrañas y que se nos presenta como un brillante ejercicio onírico, surrealista, poético, teatral, barroco... Cualquier adjetivo se queda corto para describir esta experiencia tan excesiva como hipnótica.

La historia comienza cuando una extraña criatura con cabeza humana y cuerpo de perro (Piel de Perro) y su inseparable compañero Gruñón se ven atrapados en medio del apocalipsis. Es entonces cuando decidirán viajar al desierto en busca del Autor, que es el único que puede escribir un final mejor para esta fábula. Un viaje que estará lleno de peligros, monstruos y, sobre todo, pesadillas.

Mejor Obra Nacional Según la ACDCómic: "Las desventuras postapocalípticas de Piel de Perro, una torpe y extraña criatura, junto a Cielito, otro superviviente de la hecatombe, son mucho más que un inusual y lisérgico viaje del héroe. Velarde reflexiona con lucidez y visceralidad sobre la pérdida de un ser querido y el duelo. También sobre la figura del creador como demiurgo que dota al mundo de sentido". Territorio 9 Territorio 9 - Encías quemadas de Natalia Velarde | Machirulos en El Jueves Escuchar audio

Autor/a Emergente de 2025 "Natalia Velarde propone un crisol de texturas y conceptos que navega con fluidez entre el pulso narrativo y la ilustración, un artefacto sorprendente que zarandea el concepto de cuento de hadas en pleno siglo XXI. Forjada en la autoedición, Velarde amplifica su rico universo personal en un enérgico aquelarre donde confluye el dolor y el humor, el drama y el slapstick", aseguran los críticos. En la categoría de Autor/a Emergente han resultado finalistas Alicia GM, Genís Rigol, Irene Márquez y Marta Altieri. Enhorabuena por su excelente trabajo. Dentro del festival Krunch se realizará la entrega de premios. Próximamente más detalles. El ojo crítico El ojo crítico - 'Encías quemadas' con Natalia Velarde - 07/07/25 Escuchar audio

Sobre la ganadora Natalia Velarde nació en 1994 en Venezuela y está radicada en Madrid desde 2005. Ha trabajado para el mercado francés con la revista Métal Hurlant de Les Humanoïdes Associés. Fundadora del sello de autoedición Tarde y Triste, ha publicado los fanzines La vaina morena, Desde el vacío, Porque tengo que escribir una historia de conejos, Seengawayani, Lupercalia, De mayor dibujante, Naguará #1 y #2, y En cucha ardiendo (se duerme a ratos); asimismo, ha coordinado el fanzine colectivo Vorázine y ha colaborado en diversas publicaciones colectivas de otros sellos como la revista Loop, Malfario Cómics, La gran belleza... Su primera novela gráfica, Encías quemadas (Reservoir Books, 2025), también ha sido merecedora de una beca Injuve para la Creación Joven, nominada a mejor obra nacional en el Salón del Cómic de Zaragoza y ganadora del Premio Antifaz al Mejor Cómic Nacional en el Salón del Cómic de Valencia 2026 y del I Premio Finestres de Cómic a Mejor Obra. Natalia Velarde