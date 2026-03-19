La virgen Inmaculada de las Ruedas de Ocón vuelve a casa
- La virgen Inmaculada de las Ruedas de Ocón ha vuelto a casa después de más de dos meses de estudios y trabajos
- Se trata de una talla del siglo XVII, que se encuentra ya en la iglesia de Santa Bárbara mientras los expertos continúan sus investigaciones para determinar su autoría
Tras meses de restauración, la talla de la virgen de la Inmaculada ya está en las Ruedas de Ocón. Hasta la fecha se desconoce su autoría, pero todo apunta a Gregorio Fernández. Se trata de una virgen que representa a una mujer en edad juvenil, casi adolescente y en actitud orante: la mirada ligeramente hacia el cielo y las manos unidas al pecho con los dedos cruzados por detrás. La sostienen unas nubes con cuatro cabezas de ángeles querubines.
Estaba muy deteriorada
Presentaba un gran deterioro porque antiguamente salía en procesión. El primer paso para su restauración fue la realización de una radiografía para conocer los materiales de los que estaba fabricada. Un reto según la restauradora María Jesús Paracuellos.
El soporte también estaba debilitado por la acción de los insectos y fagos. Además, presentaba puntas clavadas en la base e, incluso, en la cabeza. También otros obstáculos como pérdidas volumétricas y la oxidación de los barnices.
El cabello es lo que más llama la atención
Tras esta intervención, el cabello es uno de los detalles que más llama la atención. Es característico de este tipo de imágenes: cae en mechones ondulados hacia hombros y espalda, con la raya en medio. También destaca su policromía, con pigmento dorado a punta de pincel con aglutinante para darle brillo.
Una obra de pequeño tamaño pero gran calidad que es un orgullo para los vecinos de Ocón. Y quien quiera acudir a verla, puede pasarse por la iglesia de Santa Bárbara, donde descansa en su hornacina.