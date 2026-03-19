Tras meses de restauración, la talla de la virgen de la Inmaculada ya está en las Ruedas de Ocón. Hasta la fecha se desconoce su autoría, pero todo apunta a Gregorio Fernández. Se trata de una virgen que representa a una mujer en edad juvenil, casi adolescente y en actitud orante: la mirada ligeramente hacia el cielo y las manos unidas al pecho con los dedos cruzados por detrás. La sostienen unas nubes con cuatro cabezas de ángeles querubines.

La virgen Inmaculada de las Ruedas de Ocón vuelve a casa RTVE LA RIOJA

Estaba muy deteriorada Presentaba un gran deterioro porque antiguamente salía en procesión. El primer paso para su restauración fue la realización de una radiografía para conocer los materiales de los que estaba fabricada. Un reto según la restauradora María Jesús Paracuellos. El soporte también estaba debilitado por la acción de los insectos y fagos. Además, presentaba puntas clavadas en la base e, incluso, en la cabeza. También otros obstáculos como pérdidas volumétricas y la oxidación de los barnices.