'CTX Experience' arranca en Sevilla poniendo el foco en las personas, la IA y el emprendimiento

Sevilla se convierte estos días en el epicentro de la innovación con el Congreso CTX (Tech Experience Hub), un nuevo encuentro tecnológico que nace con vocación de estrechar vínculos entre talento, empresas, startups e inversores.

El Auditorio de la Cartuja acoge este evento (hasta el 20 de marzo) que aspira a consolidarse como una de las grandes citas tecnológicas del sur de Europa. La celebración del mismo supone un impacto económico directo estimado para la ciudad de más de 10 millones de euros.

La capital andaluza refuerza así su posicionamiento como hub tecnológico y de innovación, y se postula como centro neurálgico para impulsar el tejido empresarial.

Punto de encuentro para el sector tecnológico La cita reúne a startups, grandes compañías, inversores, instituciones y profesionales del ámbito tecnológico. Es decir, en un mismo entorno: quienes deciden, invierten, desarrollan e implementan tecnología. Esta diversidad sitúa a CTX como un punto de encuentro clave para impulsar acuerdos, colaboración y desarrollo empresarial. José María Pedraza, CEO de VS Sistemas (consultora tecnológica andaluza), es uno de los emprendedores que interactúa en este espacio diseñado para fomentar el intercambio de conocimiento y la generación de oportunidades de negocio. "La idea de Frontier Firm es que las empresas tengamos un punto de partida hacia los propios clientes donde nosotros mismos hayamos sido innovadores en esta tecnología en nuestro día a día", señala. Gabriel Carvajal Zaera, director de marketing de VS Sistemas, destaca la importancia de saber utilizar la inteligencia artificial ya que "nos ayudará a crear contenido, a predecir las cosas e incluso a automatizar procesos". Esto en términos empresariales se traduce en mayores beneficios. 01.23 min CTX.Tech en Sevilla