Torremolinos pide a sus vecinos que no tiendan la ropa en las fachadas de las casas

Una imagen más cuidada y coherente de la ciudad. Es lo que busca el Ayuntamiento de Torremolinos con esta normativa municipal. Se revisarán distintos elementos colocados en los edificios situados en las zonas más turísticas. Entre otros, el color de las fachadas, el cableado de las calles, la iluminación de los negocios o el tamaño de los rótulos publicitarios.

No tender en el exterior Otro de los puntos que recoge la normativa es la petición a los ciudadanos para que, siempre que sea posible, no tiendan su ropa en zonas exteriores para que no sean visibles a los viandantes "Si tienen una ventana a una vía principal pero también tiene un ojo patio o una ventana interior o una azotea, pues que esa ropa la tienda en esos puntos. Si no tienes ninguna de esas alternativas, podrás seguir haciéndolo como lo has hecho hasta ahora" ha dicho Luis Rodríguez, Portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento. Rodríguez también ha querido aclarar que en ningún caso se sancionará económicamente a los ciudadanos si no atendiesen a esa sugerencia. 01.05 min Se acabó tender