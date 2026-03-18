Torremolinos pide a sus vecinos que no tiendan la ropa en las fachadas de las casas
- Una ordenanza municipal quiere reducir así la contaminación visual de las zonas más turísticas
- Se revisarán también otros elementos como el tamaño o la iluminación de rótulos comerciales
Una imagen más cuidada y coherente de la ciudad. Es lo que busca el Ayuntamiento de Torremolinos con esta normativa municipal. Se revisarán distintos elementos colocados en los edificios situados en las zonas más turísticas. Entre otros, el color de las fachadas, el cableado de las calles, la iluminación de los negocios o el tamaño de los rótulos publicitarios.
No tender en el exterior
Otro de los puntos que recoge la normativa es la petición a los ciudadanos para que, siempre que sea posible, no tiendan su ropa en zonas exteriores para que no sean visibles a los viandantes
"Si tienen una ventana a una vía principal pero también tiene un ojo patio o una ventana interior o una azotea, pues que esa ropa la tienda en esos puntos. Si no tienes ninguna de esas alternativas, podrás seguir haciéndolo como lo has hecho hasta ahora" ha dicho Luis Rodríguez, Portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento. Rodríguez también ha querido aclarar que en ningún caso se sancionará económicamente a los ciudadanos si no atendiesen a esa sugerencia.
División de opiniones en la calle
Este aspecto de la normativa no ha tardado en general debate en las calles donde hay división de opiniones: " Me parece una tontería decir que no se tienda fuera, yo tengo que tender fuera porque yo no tengo sitio" dice Carmen, vecina de Torremolinos
Muy diferente es la postura de Sergio. Él vive en una zona céntrica de la ciudad: “No, no tendemos en la calle…yo lo veo bastante bien…yo prefiero tender dentro de la casa para que no vean lo que yo me pongo"
Otros vecinos, incluso, ya han pensado en alternativas:" Me tendría que comprar una secadora, no podría hacerlo de ninguna otra manera"