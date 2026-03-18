Heridos, evacuados y un edificio derrumbado: Cuenca simula inundaciones en Semana Santa

A las nueve y cuarto de la mañana, los residentes de la ciudad de Cuenca han recibido un mensaje ES-Alert en sus teléfonos móviles. ¿La razón? Simular una hipotética inundación con motivo del desbordamiento de los ríos Júcar y Huécar a su paso por la capital.

Se trata del segundo ejercicio de este tipo que se realiza en la ciudad, después del operativo que simuló un incendio en la catedral en el año 2022.

Simulacro por inundaciones en Semana Santa

El objetivo es recrear un escenario de lluvias torrenciales para comprobar la eficacia de los Planes de Emergencia Regional trazados desde la Junta para afrontar imprevistos meteorológicos cada vez más habituales. Por esta razón, se ha elegido simular que la situación se produce en un periodo festivo como la Semana Santa, debido al aumento de aforo que vive la ciudad durante estos días.

"El simulacro comienza con un primer escenario que tendrá lugar en la plaza del Salvador, donde hay una aglomeración de personas que están esperando la salida de una procesión. Justo en ese momento se produce el derrumbe de un edificio, lo que provoca que haya heridos, personas atrapadas y una avalancha de gente que busca huir. El Ayuntamiento, ante este incidente, eleva la emergencia a nivel 1, en un contexto en el que previamente se había declarado la alerta naranja por precipitaciones", detalla Emilio Puig, director general de Protección de Personas en la Junta de Castilla-La Mancha.

Del derrumbe de una vivienda a un hospital de campaña

Enmarcado en el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha (PRICAM), este simulacro contempla varios escenarios derivados de un fenómeno meteorológico adverso de este tipo. Junto al derrumbe de una vivienda, que motiva la evacuación de las personas que viven en su interior, el ejercicio también incluye el desalojo de varios residentes de un centro de mayores por la planta superior, como consecuencia del aumento del caudal del Huécar en la Puerta de Valencia.

"Se desconectan los servicios de electricidad y gas y se solicita la evacuación para trasladar a los residentes y a los trabajadores a un lugar seguro. Para ello, se moviliza al Equipo de Respuesta Inmediata de Cruz Roja con el fin de habilitar un albergue en la Plaza de España. Se evacuará a diez personas y se solicita un vehículo adaptado porque una de ellas tiene movilidad reducida", amplía Puig.

Junto a estas actuaciones, se instala un hospital de campaña al que acuden los primeros heridos. También se ha simulado una reunión en el Puesto de Mando Avanzado para realizar una primera valoración de la situación y de los afectados. A nivel provincial, en los últimos once años se han realizado más de 60 simulacros de este tipo.