Aparece vivo Francisco, el vecino de 81 años de Valle de Santa Ana

A Francisco España, 81 años, le ha encontrado un vecino a las afueras del pueblo, en una zona de huerta, cerca del campo de fútbol de Valle de Santa Ana.

De los pisos tutelados, donde vive, desapareció el sábado. La última vez que lo vieron fue andando por la carretera que comunica Valle de Santa Ana con Salvatierra de los Barros.

Una zona que desde entonces han rastreado los vecinos y un operativo de la guardia civil. Patrullas a pie, del SEPRONA, además de drones y un helicóptero. A ellos se han añadido Cruz Roja y Protección Civil.

Se le ha buscado a más de 5 kilómetros del pueblo Aunque en un primer momento la búsqueda se centró en la carretera de Salvatierra, los rastreos se fueron ampliando a más de 5 kilómetros de pueblo, a los arroyos cercanos y a la Nacional 435. A los vecinos del pueblo se habían sumado voluntarios de las localidades cercanas, organizados por la guardia civil en grupos y zonas de batidas. Ayer por la tarde los rastreos daban resultado y Francisco era localizado en buen estado de salud.