Aparece vivo Francisco, el vecino de 81 años de Valle de Santa Ana
- Reside en los pisos tutelados del pueblo, de donde desapareció el sábado
- Guardia civil y vecinos le han buscado hasta encontrarlo
A Francisco España, 81 años, le ha encontrado un vecino a las afueras del pueblo, en una zona de huerta, cerca del campo de fútbol de Valle de Santa Ana.
De los pisos tutelados, donde vive, desapareció el sábado. La última vez que lo vieron fue andando por la carretera que comunica Valle de Santa Ana con Salvatierra de los Barros.
Una zona que desde entonces han rastreado los vecinos y un operativo de la guardia civil. Patrullas a pie, del SEPRONA, además de drones y un helicóptero. A ellos se han añadido Cruz Roja y Protección Civil.
Se le ha buscado a más de 5 kilómetros del pueblo
Aunque en un primer momento la búsqueda se centró en la carretera de Salvatierra, los rastreos se fueron ampliando a más de 5 kilómetros de pueblo, a los arroyos cercanos y a la Nacional 435.
A los vecinos del pueblo se habían sumado voluntarios de las localidades cercanas, organizados por la guardia civil en grupos y zonas de batidas.
Ayer por la tarde los rastreos daban resultado y Francisco era localizado en buen estado de salud.
Ha estado desaparecido dos días, con 81 años y dificultades de movilidad
Lo certificaban en el Centro de Salud de Jerez de los Caballeros donde le trasladaban en ambulancia para realizarle un reconocimiento médico.
Anoche volvía a los pisos tutelados de Valle de Santa Ana, entre los aplausos de sus vecinos. Muchos reconocen que habían temido lo peor después de que Francisco haya pasado dos noches a la intemperie, y porque tiene dificultades de movilidad. Pero quienes le conocen explican que Francisco sabe andar por el campo. En su juventud, dicen, Francisco se dedicaba a recoger espárragos, setas y a recolectar frutos comestibles. Así que dicen eso le ha servido para poder volver a casa.