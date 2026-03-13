“Sin piedad” trae la pena de muerte a Badajoz

Empieza a sonar la radio. El locutor informa de que en España se ha reinstaurado la pena de muerte en el Código Penal. Con esta premisa, “Sin Piedad” plantea el primer juicio en el que una persona se enfrenta a esta condena en Badajoz en marzo de 2026.

La compañía Mikelato inicia gira con “Sin Piedad” en el Teatro López de Ayala de Badajoz este viernes 13 de marzo a las 20:00 horas después de su estreno en Madrid. Dirigida por Miguel Pato, la obra pone en escena a doce miembros de un jurado popular que deberá determinar si un acusado de haber matado a su pareja debe ser ejecutado por ello.

“Coge la idea de la pena de muerte en Estados Unidos“

Se trata de una obra de teatro inspirada en el multipremiado drama judicial de Sidney Lumet “Doce hombres sin piedad” o “Jurado nº2”, dirigida por Clint Eastwood. “Coge la idea de la pena de muerte en Estados Unidos y nos planteamos cómo sería traerla aquí a España y más con un tema tan delicado como éste y tan actual”, explica el actor Rubén Castañeda.

Coprotagonizada por un almendralejense Castañeda interpreta al Jurado nº10. El de Almendralejo define a su personaje como “un personaje con ideas un poco cerradas. Todo el mundo lo va a identificar muy rápido. Tiene un carácter agresivo. Él siempre intenta alzar su voz por encima de los demás”. “Hay personajes que todo el mundo va a odiar“ Cada uno de los doce miembros tiene un carácter diferente. “Hay personajes que todo el mundo va a odiar, con otros van a empatizar y otros van a romper la tensión del momento”, añade Castañeda.