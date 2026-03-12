Navarra vigilará la subida del precio de la gasolina

El Servicio de Consumo del Gobierno de Navarra va a desarrollar una campaña de control para vigilar si hay prácticas abusivas o anticompetitivas por parte de los distribuidores de carburantes a la hora de fijar los precios, sobre todo de la gasolina y el gasóleo.

Se trata de un anuncio realizado por el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, en la apertura de Ecomovers VI Salón del Coche Eléctrico y Sostenible, un foro encuadrado dentro de a VIII Jornada de Automoción de Navarra que se celebra en el pabellón Navarra Arena de Pamplona del 12 al 14 de marzo.

En su intervención, el consejero ha señalado que se asiste a un incremento de precios de los carburantes que se desconoce si es una consecuencia directa de la guerra en Irán.

El combustible que se está vendiendo en este momento en las gasolineras, ha dicho, "no se sabe si se compró a precios de antes de la guerra o posterior".

Por ello, ha destacado, desde el Servicio de Consumo de Navarra, dependiente de su Departamento, se va a realizar un "control de posibles conductas abusivas y anticompetitivas y de información clara a consumidores y usuarios".

El objetivo, ha precisado, es comprobar si esta subida de precios "se corresponde con los trágicos acontecimientos" de Irán o "estamos ante algo que no se ajusta a las reglas del mercado".