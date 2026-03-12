Lo más importante de Telerioja: 12/03/2026

Día Mundial del Riñón

Alcer, la asociación riojana ha instalado mesas informativas en los Hospitales. Quieren darle visibilidad ya que afecta al 15% de la población y de seguir el ritmo de crecimiento actual, podría convertirse en la quinta causa de muerte en nuestro país en 2040. Este año el día mundial persigue proteger el planeta. Precisamente los avances en los tratamientos buscan ese objetivo. En La Rioja hay 426 pacientes en tratamiento renal sustitutivo: la mayoría en hemodiálisis, 28 en domicilio y 262 trasplantados. Se trata de una enfermedad oculta: el 30% de los enfermos no saben que padecen una afección renal. De ahí la importancia de la detección temprana. .