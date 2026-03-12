Lo más importante de Telerioja: 12/03/2026
Día Mundial del Riñón
Alcer, la asociación riojana ha instalado mesas informativas en los Hospitales. Quieren darle visibilidad ya que afecta al 15% de la población y de seguir el ritmo de crecimiento actual, podría convertirse en la quinta causa de muerte en nuestro país en 2040. Este año el día mundial persigue proteger el planeta. Precisamente los avances en los tratamientos buscan ese objetivo. En La Rioja hay 426 pacientes en tratamiento renal sustitutivo: la mayoría en hemodiálisis, 28 en domicilio y 262 trasplantados. Se trata de una enfermedad oculta: el 30% de los enfermos no saben que padecen una afección renal. De ahí la importancia de la detección temprana. .
Día del glaucoma
El Glaucoma es una enfermedad ocular y la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. La detección precoz mediante revisiones oftalmológicas periódicas es crucial para frenar su evolución. La mitad de las pesonas que lo padecen, no lo sabe.
La guerra de Irán ha estado presente en el Parlamento de La Rioja
El Gobierno se plantea una reducción del IRPF si el conflicto se prolonga. También han anunciado una prórroga de plan de ayudas para la compra de coches nuevos que incorpora 1 millón de euros más que beneficiará a 400 riojanos.