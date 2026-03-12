Enlaces accesibilidad
Lo más importante de Telerioja: 12/03/2026

Un profesional de la salud, con vestimenta formal, realiza un examen ocular a una persona mayor con cabello rizado, utilizando un instrumento específico. El entorno es un espacio clínico con una pared blanca.
Lo más importante de Telerioja: 12/03/2026 Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA
Día Mundial del Riñón

Día Mundial del Riñón

Alcer, la asociación riojana ha instalado mesas informativas en los Hospitales. Quieren darle visibilidad ya que afecta al 15% de la población y de seguir el ritmo de crecimiento actual, podría convertirse en la quinta causa de muerte en nuestro país en 2040. Este año el día mundial persigue proteger el planeta. Precisamente los avances en los tratamientos buscan ese objetivo. En La Rioja hay 426 pacientes en tratamiento renal sustitutivo: la mayoría en hemodiálisis, 28 en domicilio y 262 trasplantados. Se trata de una enfermedad oculta: el 30% de los enfermos no saben que padecen una afección renal. De ahí la importancia de la detección temprana. .

Día del glaucoma

Día del glaucoma

El Glaucoma es una enfermedad ocular y la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. La detección precoz mediante revisiones oftalmológicas periódicas es crucial para frenar su evolución. La mitad de las pesonas que lo padecen, no lo sabe.

La guerra de Irán ha estado presente en el Parlamento de La Rioja

La guerra de Irán ha estado presente en el Parlamento de La Rioja

El Gobierno se plantea una reducción del IRPF si el conflicto se prolonga. También han anunciado una prórroga de plan de ayudas para la compra de coches nuevos que incorpora 1 millón de euros más que beneficiará a 400 riojanos.

