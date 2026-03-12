Cada 10 horas se agrede a un médico en España: Aragón contabilizó 887 casos en 2025
- ‘Believe in Art’ ha hecho una intervención artística para sensibilizar a la ciudadanía sobre las agresiones que sufren los sanitarios
- El 20% de las agresiones son físicas y el 13,5% acaba cogiéndose la baja
En 2025, Aragón registró 887 agresiones a sanitarios, entre vejaciones, coacciones y agresiones físicas, un 11,5% más que en 2024. Una situación alarmante de la que los sanitarios han querido mostrar con una intervención artística de ‘Believe in Art’ en el Día Europeo contra las agresiones a sanitarios.
Bajo el lema ‘Hagamos que lo mejor de nosotros florezca. Tolerancia cero frente a las agresiones de médicos’, han instalado un cubo artístico en la plaza Aragón de Zaragoza para sensibilizar a los ciudadanos de las agresiones que sufren los sanitarios en su entorno de trabajo y animar así a la reflexión individual.
Cada una de las caras del cubo lanza un mensaje y refleja la situación. El Colegio de Médicos de Zaragoza asegura que cada 10 horas se agrede a un médico en España. De hecho, en Aragón, en 2025, se agredió a diez –seis mujeres y cuatros hombres-. El presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, Javier García, asegura que quienes más lo sufren son las mujeres. Una situación que “cada año va incrementando y hay que invertir”, asegura García.
El 20% de las agresiones a sanitarios son físicas y el 13,5% acaba cogiéndose la baja. El presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza insiste en que, además, “muchos de los sanitarios no denuncian” y les anima a “registrar sus denuncias en el Colegio de Médicos”.
‘El arte humaniza’
Humanizar a través del arte es algo que ‘Believe in Art’ lleva haciendo durante 14 años en los centros de salud. La artista de esta intervención ‘Lala’ asegura que “las flores sensibilizan”. Por ello, las lleva pintando durante años –ya lo había hecho en el paritorio del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza-. La cofundadora de esta ONG, Beatriz Lucea, insiste “cuidar a los sanitarios es tan importante como que nos cuiden a nosotros”.