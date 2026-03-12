Cada 10 horas se agrede a un médico en España: Aragón contabilizó 887 casos en 2025

En 2025, Aragón registró 887 agresiones a sanitarios, entre vejaciones, coacciones y agresiones físicas, un 11,5% más que en 2024. Una situación alarmante de la que los sanitarios han querido mostrar con una intervención artística de ‘Believe in Art’ en el Día Europeo contra las agresiones a sanitarios.

Bajo el lema ‘Hagamos que lo mejor de nosotros florezca. Tolerancia cero frente a las agresiones de médicos’, han instalado un cubo artístico en la plaza Aragón de Zaragoza para sensibilizar a los ciudadanos de las agresiones que sufren los sanitarios en su entorno de trabajo y animar así a la reflexión individual.

Cada una de las caras del cubo lanza un mensaje y refleja la situación. El Colegio de Médicos de Zaragoza asegura que cada 10 horas se agrede a un médico en España. De hecho, en Aragón, en 2025, se agredió a diez –seis mujeres y cuatros hombres-. El presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, Javier García, asegura que quienes más lo sufren son las mujeres. Una situación que “cada año va incrementando y hay que invertir”, asegura García.

El 20% de las agresiones a sanitarios son físicas y el 13,5% acaba cogiéndose la baja. El presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza insiste en que, además, “muchos de los sanitarios no denuncian” y les anima a “registrar sus denuncias en el Colegio de Médicos”.