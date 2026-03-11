Enlaces accesibilidad
XI Informe del Observatorio de Ceuta y Melilla

  • El estudio analiza la importancia estratégica de estos cables como infraestructura crítica para la conectividad digital
  • El autor destaca el impacto sobre el desarrollo económico de las ciudades autónomas
Portada de un informe de febrero de 2026 sobre la conectividad a través de cables submarinos, firmado por Rafael García Pérez, con una imagen de una estructura metálica en el mar.
Portada del informe elaborado por Rafael García Pérez RTVE Ceuta
RTVE Ceuta

El Observatorio de Ceuta y Melilla ha presentado un informe sobre la conectividad de las ciudades autónomas. Un estudio que pone de manifiesto los beneficios para la economía de los cables submarinos, pero también la situación de vulnerabilidad que plantean.

