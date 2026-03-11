XI Informe del Observatorio de Ceuta y Melilla
- El estudio analiza la importancia estratégica de estos cables como infraestructura crítica para la conectividad digital
- El autor destaca el impacto sobre el desarrollo económico de las ciudades autónomas
RTVE Ceuta
El Observatorio de Ceuta y Melilla ha presentado un informe sobre la conectividad de las ciudades autónomas. Un estudio que pone de manifiesto los beneficios para la economía de los cables submarinos, pero también la situación de vulnerabilidad que plantean.