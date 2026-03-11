El tesoro oculto de Barcarrota, propiedad de un portugués

Han pasado más de 30 años desde que saliera a la luz, durante unas obras en una casa de Barcarrota (Badajoz), un pequeño fardo con libros del siglo XVI para demostrar quién era su propietario.

El profesor Pedro Martín Baños se ha basado en un amuleto, encontrado doblado entre esas publicaciones, para tirar del hilo. Se trata de un documento manuscrito, de unos 11 centímetros y forma circular , que contenía una dedicatoria dirigida a Fernão Brandão, un hidalgo portugués. Está fechado en Roma, en 1551, por el puño y letra de amigo anónimo que le escribe “nunca te olvidaré, aunque nuestras patrias sean lejanas, siempre te llevaré conmigo en el corazón”.

Las pesquisas sobre su figura han llevado a Martín Baños hasta Évora (Portugal) donde ha constatado varias denuncias contra él. Fue acusado, ante el Tribunal de la Inquisición, de impiedad, irreligiosidad y de sodomía. La investigación de Martín Baños también se fija en una nota de viaje, recogida en uno de los libros, que habla sobre su regreso de la ciudad italiana en 1552.

Una contextualización histórica que, unida al hecho de que la biblioteca apareciera emparedada, han llevado a Martín Baños a arrojar luz sobre la propiedad de esos libros prohibidos en su época. Entre ellos el “Lazarillo de Tormes”, “Alborayque” o “La Cazzaria”, este último, un escrito erótico de carácter homosexual. Volúmenes del siglo XVI que fueron encontrados escondidos, en 1992, en una pared del número 21 de la plaza Llano de la Virgen. Las averiguaciones de la investigación también han determinado que allí tuvieron propiedades varias familias hidalgas y que entre sus vecinos estaba Fernão Brandão.

Este jueves, 12 de marzo, Pedro Martín Baños, presenta en Badajoz, su libro sobre la investigación, titulado “La Biblioteca oculta de Barcarrota y el hidalgo portugués Fernão Brandão”