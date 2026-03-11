Tres menores heridos por quemaduras en un experimento de química en un colegio de Girona

Tres menores de nueve años han resultado heridos por una explosión cuando realizaban un experimento de química en el exterior de una escuela de Porqueres, en Girona. Dos de los menores han sido trasladados en estado grave al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, mientras que un tercer escolar ha sido trasladado en estado leve al Hospital Josep Trueta de Girona, según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El jefe territorial del SEM en Girona, Jordi Giménez, ha explicado en declaraciones a los periodistas, que el menor evacuado en helicóptero presentaba quemaduras distribuidas por diferentes partes del cuerpo, mientras que el trasladado a Barcelona en ambulancia tenía heridas "potencialmente graves".

El experimento se estaba realizando en el patio de la escuela con un grupo de 10 a 12 alumnos. Los tres alumnos afectados estaban en primer plano, mientras que el resto se encontraba en una zona más alejada.

Aún se desconoce con detalle lo ocurrido. El director de los servicios territoriales del Departamento de Educación en Girona, Miquel Marcé, ha apuntado que para realizar el experimento los alumnos habrían mezclado alcohol con algún otro elemento más inflamable. "Era un experimento sencillo que se había hecho otras veces sin que hubiera pasado nada", ha apostillado.

Por su parte, los Bomberos de la Generalitat, que han recibido el aviso del accidente hacia las 10.47 horas, han explicado que, al parecer, "habría explotado una botella haciendo un experimento". El accidente ha llevado a la activación de tres dotaciones de los bomberos de la Generalitat así como de dos helicópteros, cinco ambulancias y un equipo de psicólogos del SEM.

El alcalde de Porqueres, Francesc Castanyer, ha afirmado que se trata "de un accidente puntual en un experimento de laboratorio que se hacía en el exterior". "La escuela es segura y esperemos que todo sea una anécdota", ha afirmado. Los demás alumnos de la escuela y los profesores se encuentran bien y recibirán atención psicológica si lo requieren.

El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, que se encarga del Departamento de Educación durante la baja de la consellera Ester Niubó, ha expresado en su cuenta de X su deseo de "una rápida recuperación de los niños afectados". "Agradecemos la tarea de todos los cuerpos de seguridad y la de los docentes que han actuado con rapidez y coordinación", ha dicho.