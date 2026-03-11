Una familia con cuatro menores a su cargo es desahuciada en Las Palmas de Gran Canaria

Una familia con cinco hijos —cuatro de ellos menores— ha sido desahuciada este miércoles de su vivienda en Las Palmas de Gran Canaria. A pesar de que el Gobierno de Canarias les ha concedido una alternativa habitacional asequible, la nueva vivienda no estará disponible hasta dentro de aproximadamente un mes, por lo que la familia se ha quedado sin un lugar donde pasar la noche.

María, su pareja y sus cinco hijos han abandonado la vivienda tras la ejecución del lanzamiento por parte de la comitiva judicial, que finalmente ha llevado a cabo el desalojo a primera hora de la mañana. Según relatan las personas que les acompañaban, la familia y miembros de la plataforma Derecho al Techo trataron de evitar el desahucio hasta el último momento.

El Gobierno de Canarias ha facilitado una vivienda para la familia, aunque las llaves las recibirán previsiblemente dentro de 30 días. Sin embargo, hasta que llegue ese momento no cuentan con un alojamiento temporal.

Con la mayor parte de sus pertenencias acumuladas en el portal del edificio, la familia permanece ahora a la espera de una respuesta de los servicios sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con la esperanza de que puedan ofrecerles una solución de emergencia para los próximos días.