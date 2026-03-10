Taz Skylar, el actor "más canario que el gofio" que interpreta a Sanji en One Piece

“Más canario que el gofio”. Así se define el actor Tarek Yassin Skylar, más conocido como Taz Skylar, tinerfeño y protagonista de la serie live action del popular manga One Piece, que acaba de estrenar nueva temporada. Narra las hazañas de Monkey D. Luffy en su intrépido sueño de coronarse como Rey de los Piratas y hacerse con el codiciado tesoro: el One Piece. Lo acompaña su tripulación, los Piratas de Sombrero de Paja. Entre ellos, a los fogones del navío, Sanji, un personaje con acento propio: el canario.

Skylar nació en las faldas del Teide en 1995. Su padre, libanés, trabajaba como recepcionista en un hotel cuando conoció a su madre, una inglesa que venía de vacaciones. “Mi padre es muy carismático”, apuntó en La Revuelta, donde acudió anoche para presentar la serie. Un flechazo que lo unió desde su alumbramiento para siempre con la isla… y que lo convirtió también en el guiri de la clase. “Cuando vengo aquí siempre me saludan en inglés y yo les digo ‘ey, qué tal máquina’, y aun así me siguen hablando en inglés (…) no traje papas arrugadas porque no podía”, señaló.

De dormir en un coche a salir en la gran pantalla A los 15 años dejó los estudios y comenzó a dar la vuelta al mundo. En Australia trabajó en una fábrica de tablas de surf, su deporte favorito. Luego vendrían California, Portugal, Londres y el País Vasco. Vivió en San Sebastián, donde llegó a dormir en su coche, estacionado en un aparcamiento, para ahorrar mientras trabajaba. Londres lo vio nacer como actor. Inició su carrera en cortometrajes, con papeles secundarios y The Reserves, una serie autoproducida. Eso ante la cámara, pero ante el patio de butacas también tiene recorrido. Warheads, texto teatral escrito de su puño y defendido por él mismo sobre las tarimas, llegó a formar parte de la programación del circuito off-West End de la capital del Reino Unido.