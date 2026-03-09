Luis Zueco sobre Goya: "Se arriesgó en la peor época y casi lo pierde todo"

Madrid, 1799. El artista de Fuendetodos decide arriesgarlo todo con ochenta estampas y una mirada crítica a la sociedad en un momento en el que una institución temida le acechaba en las sombras. El escritor Luis Zueco reconstruye, en su nueva novela 'El juicio: La Inquisición contra Goya', el episodio más peligroso de la vida de Francisco de Goya: cuando 'Los Caprichos' pusieron al pintor en el punto de mira de la Inquisición.

En pleno corazón del Madrid de finales del siglo XVIII, el pintor de cámara del rey decide publicar una obra audaz que reflejaba cómo era la sociedad de la época. Se trata de 'Los Caprichos', una serie de 80 estampas satíricas en las que el artista arremete contra la ignorancia, la vulgaridad y la hipocresía de las clases populares, el clero y la nobleza. Arriesgándolo todo, su obra solo duró 10 días: "Lo paga él, lo financia él y lo publica en el diario más importante de Madrid. Solo están a la venta 10 días. Imaginaros qué poder había detrás", asegura el escritor de la novela Luis Zueco.

Era el poder de la Inquisición que, acostumbrada a vigilar, lo acechaba en la sombra tras descubrir esta obra publicada "en la peor época", asegura el escritor. El artista pensaba que su posición en la corte y sus contactos podrían protegerlo. Sin embargo, el clima político estaba cambiando y los ilustrados comenzaban a perder influencia: "Se la jugó pensando que todavía tenía amigos y recursos entre los Ilustrados", dice Zueco, aunque ya no era así: poco a poco, los Ilustrados iban perdiendo poder y Goya tuvo que dar marcha atrás de forma estrategica.

Una retirada a tiempo En la novela el escritor explora ese momento crítico en la vida del pintor: la tensión entre la libertad creativa y el miedo a las consecuencias. Además, plantea una intriga que rodea a Goya durante aquellos días ¿Quién pudo advertirle del peligro? ¿Hubo alguien en su entorno que lo alertó de que la Inquisición estaba tras sus pasos? 'El juicio: la Inquisición contra Goya' de Luis Zueco Ese posible aviso es uno de los motores narrativos de la historia. Y es que la retirada de 'Los Caprichos' fue una auténtica "recogida de cable" que dejó claro hasta qué punto el arte podía convertirse en un acto de rebeldía, asegura el autor.