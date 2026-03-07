Fiscalía pide que Medio Ambiente exija reparación a quienes extraen agua ilegal en Doñana

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha demandado a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para que exija medidas efectivas de reparación a quienes extraen ilegalmente aguas subterráneas afectantes al espacio natural de Doñana.

En una nota difundida este viernes, la Fiscalía ha exigido a ese departamento que "ejerza su competencia en materia de responsabilidad medioambiental" y acuerde "medidas efectivas de prevención, evitación de nuevos daños y reparación, sobre los particulares y entidades identificados por la Unidad Central del SEPRONA de la Guardia Civil".

250 responsables de extracciones ilegales El número de responsables identificados que durante los años 2022 y 2023 realizaron extracciones ilegales de agua subterránea asciende a un total de 250: Huelva (198), Sevilla (51) y Cádiz (1). Según detalla el comunicado, se ha impugnado ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional la resolución de la Secretaría de Estado del 29 de octubre de 2025, por la que acuerda "inadmitir la solicitud de inicio de procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental por daños a las aguas continentales (superficiales y subterráneas) que afectan al espacio protegido de Doñana".