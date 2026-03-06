400 illencs bloquejats pel tancament aeri
- Uns 400 ciutadans de les Illes continuen atrapats a l'Orient Mitjà, Àsia i Oceania per la guerra a l'Iran
- El Govern ha habilitat el correu balearsexterior@dgri.caib.es pels illencs atrapats a destinacions turístiques
Uns 400 ciutadans de les Illes continuen atrapats a l'Orient Mitjà, Àsia i Oceania per les restriccions de l'espai aeri a la regió afectada per la guerra a l'Iran. El Govern ha habilitat el correu balearsexterior@dgri.caib.es pels illencs atrapats en destinacions turístiques.
De moment, 139 s'hi han posat en contacte. L'Executiu ha contactat amb la Fundació +34 per si hi ha persones que necessiten medicació i està en coordinació amb el secretari d'Estat d'Afers Exteriors.
400 illencs sense poder tornar a casa
Més de 400 viatgers de les Balears continuen atrapats a l'Orient Mitjà, Àsia o Oceania. Amb l'espai aeri tancat a aeroports clau d'escala, com Doha o Abu Dabi, no tenen forma de tornar. Una és Victòria Tur. Ella i la seva família van arribar a Dubai el dia abans que esclatàs la guerra.
De llavors ençà només veuen míssils sobrevolar. "Els intercepten i a vegades algun tros impacta a Dubai", explica Max Van De Voorde, parella de Victòria. El seu vol no surt fins dia 12 de març. Han cercat rutes alternatives, però, al final, sempre s'han cancel·lat. "Són milers d'euros", diu Tur.
“ Agafar un vol alternatiu són 9.000 euros i sense garanties que puguis sortir“
Despeses que podran ser reclamades només si viatgen amb paquets vacacionals, com han fet na Mar i altres 14 mallorquines. Fa 6 dies que havien d'haver tornat des de l'Índia. "Agafar un vol alternatiu són 9.000 euros i sense garanties que puguis sortir", explica.
De moment, només han tornat un centenar de viatgers illencs. "La reubicació és molt complicada per la saturació de l'espai aeri", explica Pedro Fiol, president de l'Associació d'Agències de Viatges AVIVA.
Des de la patronal recomanen no cancel·lar el viatge inicial, ara reprogramat, a l'espera d'una data segura. Expliquen, però, que una bona opció és comprar un bitllet alternatiu per poc que es pugui.