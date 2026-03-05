Muere el escritor António Lobo Antunes, maestro portugués de la ficción, a los 83 años

El escritor António Lobo Antunes, uno de los más grandes autores en lengua portuguesa, ha muerto a los 83 años de edad, según ha informado su editorial Leya. Lobo Antunes era uno de los escritores más reconocidos de la literatura portuguesa contemporánea y autor de una obra amplia, con más de tres decenas de novelas editadas.

Nacido en Lisboa en 1942, en el seno de una familia de la burguesía portuguesa, estudió Medicina y se especializó en Psiquiatría. Como médico militar estuvo en Angola durante la guerra colonia, lo que marcó de manera decisiva su obra. En 1979 hizo su debut literario en Portugal con Memória de Elefante (Memoria de Elefante) y, poco después en el mismo año, lanzó Os Cus de Judas (En el culo del mundo), que lo consagró como una de las voces más poderosas de la ficción portuguesa. A lo largo de su trayectoria profesional siempre sonó como eterno candidato al Premio Nobel de Literatura.