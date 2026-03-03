Abierto el plazo para participar en la Carrera de la Mujer

La Ciudad Autónoma ha presentado la XXI Carrera de la Mujer. Esta carrera, que cuenta con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación de Mujeres Mastectomizadas, tendrá lugar el próximo día 19 de abril. Se espera que participen 3.500 personas, pero como otros años, contará con una fila cero. "Estamos abiertos a que cualquier persona pueda colaborar", aseguran desde la AECC.

Más investigación para el cáncer

Para avanzar en esta materia, la prevención se convierte en la herramienta más poderosa a la hora de luchar contra el cáncer. "Una mamografía puede llegar a salvar vidas. No es lo mismo detectar un tumor en un primer estadio que ya desarrollado en un estadio cuatro", afirma Hilda Catro, presidenta de ACMUMA. Bajo el lema "Ama siempre la vida", la prueba empezará en las Murallas Reales y finalizará en el parque urbano Juan Carlos I de Ceuta.

En su totalidad, el itinerario discurre por el Paseo de las Palmeras, Marina Española y el puente hacia el Parque Marítimo, para luego bajar por los bajos de la Marina hasta el final del trayecto, con un recorrido de unos 1.700 metros. El calendario ha obligado a mover la prueba al 19 de abril, evitando el cruce con Ramadán y Semana Santa. También cambia el recorrido por las obras en la Marina.