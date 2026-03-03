Abierto el plazo para participar en la Carrera de la Mujer
- La vigesimoprimera edición de esta cita deportiva tendrá lugar el próximo 19 de abril
- Su recaudación se destinará íntegramente a la investigación oncológica
La Ciudad Autónoma ha presentado la XXI Carrera de la Mujer. Esta carrera, que cuenta con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación de Mujeres Mastectomizadas, tendrá lugar el próximo día 19 de abril. Se espera que participen 3.500 personas, pero como otros años, contará con una fila cero. "Estamos abiertos a que cualquier persona pueda colaborar", aseguran desde la AECC.
Más investigación para el cáncer
Para avanzar en esta materia, la prevención se convierte en la herramienta más poderosa a la hora de luchar contra el cáncer. "Una mamografía puede llegar a salvar vidas. No es lo mismo detectar un tumor en un primer estadio que ya desarrollado en un estadio cuatro", afirma Hilda Catro, presidenta de ACMUMA. Bajo el lema "Ama siempre la vida", la prueba empezará en las Murallas Reales y finalizará en el parque urbano Juan Carlos I de Ceuta.
En su totalidad, el itinerario discurre por el Paseo de las Palmeras, Marina Española y el puente hacia el Parque Marítimo, para luego bajar por los bajos de la Marina hasta el final del trayecto, con un recorrido de unos 1.700 metros. El calendario ha obligado a mover la prueba al 19 de abril, evitando el cruce con Ramadán y Semana Santa. También cambia el recorrido por las obras en la Marina.
Inscripciones ya abiertas
Para todas las personas que lo deseen, las inscripciones ya están disponibles en mistiemposconchip.com. Cada dorsal incluye camiseta y la posibilidad de optar a alguno de los reconocimientos: la persona más joven en cruzar la meta, la más veterana y el centro educativo con mayor participación o el grupo de familias más numerosas. Desde la AECC recuerdan que cualquier aportación puede llegar a tener beneficios fiscales. El año pasado se alcanzaron los 24.000 euros.