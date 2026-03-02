La cuerda más larga del mundo está en Moratalla, Murcia

La mayor cuerda sintética del mundo manufacturada por una persona se encuentra en Moratalla. Su autor es un nonagenario, Juan Sánchez Martínez, conocido como "Juan del Cobo". Con 92 años su pericia entrará en el Libro Récord de los Guinness.

La vida de Juan ha estado ligada desde siempre a las labores del campo desde que la Guerra Civil española lo dejó huérfano de padre. Desde muy joven empezó a trabajar en la conocida finca 'El Cobo', de donde le viene el sobrenombre. Allí aprendió las labores propias del campo trenzando esparto para hacer cuerdas y otros enseres como capazos y cestos.

Fue su nieto quien le propuso batir la marca mundial para reconocer su laborioso trabajo. El anterior récord se estableció en el año 2005, con una cuerda de 251 metros.

Una cuerda que mide más de 1.400 metros y que ha ayudado a Juan del Cobo no solo a conseguir un Récord Guinness, sino también a luchar contra la soledad y la tristeza tras perder a su compañera de vida.

“Somos una familia muy unida y estoy muy contento“

Juan cuenta que su mujer falleció hace dos años y que también ha perdido a muchos amigos por el camino. Por ello, asegura fue terapéutico trenzar una cuerda, como cuando lo hacía de joven en el campo. Su familia le animó y ayudó a hacerlo. "Somos una familia muy unida y estoy muy contento" señala Juan del Cobo.

Este sábado, 28 de febrero, se ha podido verificar el logro en el polígono industrial de Moratalla, en la carretera de Caravaca, donde se ha desplegado la cuerda para proceder a la medición oficial por un verificador y un notario.

Para medir este récord ha sido necesario recorrer los 1.438 metros de la cuerda trenzada a paso ligero durante 29 minutos.

Un hito en el Libro Récord Guinness que pone en el mapa a la ciudad murciana de Moratalla. "Se trata de un orgullo para Juan y para el municipio murciano" según señala su alcalde, Juan Soria.

Un evento que reunió a amigos y familiares, en un acto de celebración, homenaje a Juan, y lucha contra el edadismo.