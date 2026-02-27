No son imágenes reales del mono Punch con su peluche, están generadas con inteligencia artificial
A raíz de la historia viral del ‘mono Punch’, el primate de un zoo de Japón que aparece en un vídeo abrazándose a un peluche tras ser rechazado por otros monos, en redes sociales se han difundido otras imágenes relacionadas que se presentan como si fueran reales. Es falso, algunas de ellas están generadas con inteligencia artificial (IA).
Esta foto del mono Punch abrazando a su peluche no es real, es IA
"La foto viral de la semana. Punch", leemos en un mensaje difundido en la red social X desde el 21 de febrero compartido más de 8.700 veces . La publicación adjunta una foto del mono Punch mirando a cámara mientras abraza a su mono de peluche.
No es el mono Punch abrazando a su peluche, es inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos analizado la fotografía con las herramientas de detección de IA del proyecto Iveres y Hive Moderation. Ambas concluyen que se trata de una imagen creada con esta tecnología, tal y como puedes observar en la imagen inferior. El muñeco que aparece en la instantánea no se corresponde con el peluche que abraza Punch en el vídeo viral en el Zoológico de Ishikawa. Tampoco coincide el aspecto del mono de la foto de redes con el que vemos en la grabación real difundida por el zoo.
No es un vídeo de Punch "despiojando" a su peluche, es IA
En redes también ha circulado un vídeo que presentan como si mostrase al mono Punch "despiojando" a su peluche. Esta grabación supera las 850.000 reproducciones en una publicación de X que la difunde junto al mensaje: "Punch despiojando a su peluchito es lo más bonito que verás hoy". Este mensaje ha sido compartido más de 7.300 veces desde el 26 de febrero.
Hemos analizado este vídeo con la herramienta de detección de contenidos creados con inteligencia artificial Hive Moderation y esta concluye con un 83,5% de fiabilidad en la predicción que se trata de una grabación creada con IA. Además, la herramienta Google SynthID concluye que la grabación es falsa porque está generada con la inteligencia artificial de Google. Puedes comprobar estos resultados en la imagen inferior.
La historia de Punch, objeto de falsas recaudaciones de dinero y de campañas publicitarias
La historia del mono Punch ha sido difundida por medios de comunicación (1,2). Como te hemos contado en el Telediario de TVE del 24 de febrero, la afluencia de visitantes al zoológico de Japón en el que se encuentra este primate ha sido tan elevada que el establecimiento ha tenido que restringir la zona de visitas para que se "evite causar estrés no solo a Punch, sino también al resto de macacos".
En redes también han circulado mensajes pidiendo dinero para Punch. Sin embargo, el zoo ha aclarado en un comunicado: "Salvo los anuncios que se hagan aquí, no respaldamos oficialmente ninguna actividad de apoyo a nuestro zoológico o a Punch". También se ha dado la circunstancia de que algunas empresas ya han usando la historia de este animal para vender sus productos.
En VerificaRTVE ya te hemos alertado de otros intentos de desinformación con la creación de imágenes con inteligencia artificial. Te hemos explicado que esta secuencia no muestra a una periodista disfrazada con un niqab en el metro, son tres fotos creadas con IA. También te enseñamos cinco consejos para no caer en vídeos generados con IA.