No son imágenes reales del mono Punch con su peluche, están generadas con inteligencia artificial

A raíz de la historia viral del ‘mono Punch’, el primate de un zoo de Japón que aparece en un vídeo abrazándose a un peluche tras ser rechazado por otros monos, en redes sociales se han difundido otras imágenes relacionadas que se presentan como si fueran reales. Es falso, algunas de ellas están generadas con inteligencia artificial (IA).

Esta foto del mono Punch abrazando a su peluche no es real, es IA "La foto viral de la semana. Punch", leemos en un mensaje difundido en la red social X desde el 21 de febrero compartido más de 8.700 veces . La publicación adjunta una foto del mono Punch mirando a cámara mientras abraza a su mono de peluche. No es el mono Punch abrazando a su peluche, es inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos analizado la fotografía con las herramientas de detección de IA del proyecto Iveres y Hive Moderation. Ambas concluyen que se trata de una imagen creada con esta tecnología, tal y como puedes observar en la imagen inferior. El muñeco que aparece en la instantánea no se corresponde con el peluche que abraza Punch en el vídeo viral en el Zoológico de Ishikawa. Tampoco coincide el aspecto del mono de la foto de redes con el que vemos en la grabación real difundida por el zoo. Resultados que ofrecen las herramientas de detección de IA Iveres y Hive Moderation