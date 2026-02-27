Los vecinos de Muskiz, Vizcaya, en alerta por la toxicidad derivada de una refinería

El departamento vasco de salud pública ha recomendado a los vecinos de la localidad de Muskiz, en Vizcaya, que limiten las actividades al aire libre y mantengan las ventanas cerradas a raíz de que una incidencia en los tanques de gasolina de una refinería de la empresa Petronor hayan elevado los niveles de benceno en el aire.

Los hechos se remontan al jueves por la mañana, cuando los vecinos de la localidad ya percibieron un olor intenso en toda la zona. No fue hasta la tarde, sin embargo, cuando las autoridades decidieron lanzar una batería de recomendaciones a la población.

El alcalde, Eduardo Briones, ha admitido en declaraciones a RNE que los ciudadanos están "tremendamente enfadados" por este retraso, dado que durante todo el día los olores fueron "tremendos". Siguen "con mucha preocupación" la evolución de los acontecimientos, ya que la inhalación continuada de benceno puede acarrear problemas para la salud.

Los niveles en el aire de este tipo de hidrocarburo han caído durante la noche por debajo de los 10 microgramos por metro cúbico y las autoridades han señalado que las mediciones continuadas ya no detectan niveles preocupantes, por lo que han llamado a la calma a pesar de que este viernes a primera hora han optado por extender las recomendaciones a la población.

"Durante el día de hoy se continuará evaluando la evolución de los niveles, teniendo en cuenta que el incremento de las temperaturas durante las horas diurnas podría originar variaciones en los mismos", ha explicado en un comunicado el servicio de salud pública, que ha reiterado "el compromiso de informar puntualmente si fuera necesario adoptar nuevas recomendaciones o cuando la situación quede plenamente normalizada".