AENA convoca un premio de narrativa hispanoamericana dotado con un millón de euros

El gestor aeroportuario AENA ha anunciado este jueves la convocatoria de un nuevo Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana que estará dotado con un millón de euros para la obra ganadora y 30.000 euros para cada uno de los cuatro finalistas. El premio se ha hecho público en un acto celebrado en las Escuelas Pías de Madrid, al que han acudido la escritora Rosa Montero, que presidirá el jurado y el presidente de AENA, Maurici Lucena.

El ganador de esta primera edición se anunciará en una gala que se celebrará en Barcelona el próximo 8 de abril, ha dicho Lucena. El premio -que iguala en dotación al Planeta, el de mayor cuantía de las letras en español- aspira a tener un reconocimiento similar al Goncourt en Francia o el Booker del Reino Unido. "No existe ningún interés editorial que pueda interferir en la imparcialidad del premio", ha subrayado Lucena.