Esta discusión de Massiel Taveras en Cannes es antigua y no hay pruebas de que fuera por vestir la cara de Jesucristo

Difunden en redes un vídeo de la actriz dominicana Massiel Taveras en la alfombra roja del Festival de Cannes discutiendo con una guardia de seguridad y lo presentan como si fuera una grabación actual y la organización le prohibiera exhibir su vestido con la imagen de Jesucristo. Las imágenes no son actuales y no hay pruebas de que le impidieran lucir su atuendo: la actriz posó en la sala de proyecciones.

“Impiden a la dominicana Massiel Taveras mostrar su capa con un Cristo gigante en la alfombra roja de Cannes”, leemos en un mensaje compartido más de 8.000 veces en X desde el 23 de febrero de 2026. La publicación adjunta un vídeo de un minuto y doce segundos de duración en el que vemos a la actriz Massiel Taveras en las escaleras de la entrada del Festival de Cannes. Mientras posa los fotógrafos, una guardia de seguridad se acerca a la actriz y sube el brazo indicándole que continúe. “Hijos de puta woke (sic) impiden a Massiel Taveras mostrar su capa con un Cristo gigante en la alfombra roja de Cannes”, dice otro perfil que difunde la misma grabación.

El vídeo no es actual, corresponde a la edición de Cannes de 2024 En VerificaRTVE hemos constatado que la grabación no es actual, sino que muestra un episodio que tuvo lugar en el Festival de Cannes en 2024. Mediante una búsqueda inversa de imagen, encontramos la grabación difundida por varios medios de comunicación el 26 de mayo de 2024. (1, 2). También se publicaron las fotografías del posado de la actriz y modelo en la edición de Cannes de 2024 en la agencia Getty.(1,2). La propia actriz ha recordado este miércoles ese momento en su cuenta de Instagram después de que estas imágenes se hayan vuelto a viralizar en redes. Tras el encontronazo con la guardia de seguridad, Taveras pudo acceder al edificio y posar con el vestido. Una fotografía muestra a la actriz en el interior del Palacio de Festivales y Congresos de Cannes. Tanto Massiel Taveras como la diseñadora del vestido, Giannina Azar, y el pintor de la cara de Jesús, Yan Páez, compartieron en Instagram una fotografía de la actriz luciendo su traje dentro de la sala de proyecciones. En la imagen observamos a Taveras en unas escaleras rojas entre hileras de butacas posando con la cola del vestido y mostrando la cara de Jesucristo.

La vigilante de seguridad tuvo varios incidentes La guardia de seguridad protagonizó otros incidentes durante la celebración del festival. La artista Kelly Rowland también aparece en un vídeo discutiendo con la misma persona y en varias fotografías (1 y 2) el 21 de mayo de 2024. Tal y como puedes comprobar en la grabación, Rowland intentaba posar para los fotógrafos y la guardia de seguridad repitió el mismo movimiento que con Taveras, levantando el brazo para indicarle que continuase caminando. En una entrevista posterior al incidente con la agencia de noticias AP, Kelly Rowland mostró su descontento con lo ocurrido: "La mujer sabe lo que pasó. Yo sé lo que pasó. Tengo mis límites y yo me ciño a esos límites. Y hubo otras mujeres que fueron a la esa alfombra (roja) que no se parecían a mí y a las que no regañaron, o empujaron, o dijeron que se quitara. Y yo me mantuve firme”, unas declaraciones que insinuaban que tras la actitud de la guardia podría haber connotaciones raciales. Otro vídeo muestra también un altercado con la actriz Lim Yoona que tuvo lugar el 19 de mayo de 2024, de nuevo, en la subida de las escaleras rojas.