El Gobierno limitará al 35 % la publicidad institucional en los medios de comunicación

El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere seguir avanzando en el refuerzo de la transparencia y este martes aprobará una limitación al 35% la publicidad institucional en los medios de comunicación. Será una de las decisiones que adopte esta semana el Consejo de Ministros, según han confirmado a TVE fuentes del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Esta medida se incluye en en el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público y es una de las 31 reformas planteadas por el Plan de Acción por la Democracia impulsado en septiembre de 2024 por el Gobierno.

Con esta nueva legislación, que quiere ahondar en la transparencia, el Ejecutivo pretende que se pueda divulgar quién posee los medios de comunicación y las fuentes de financiación pública o de publicidad institucional.

En primer lugar, la norma hará público cuánto dinero invierten en publicidad las administraciones públicas, tanto la administración general del Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Además, obligará a que todos los medios, grandes y pequeños, hagan pública su propiedad, para que los lectores, oyentes y espectadores puedan conocer quienes son los dueños por si hubiera conflictos de intereses. Además se prohibirá que ningún medio pueda obtener más del 35% del total de sus ingresos de la publicidad institucional o dinero publico.

De esta manera se adaptará el ordenamiento jurídico nacional a la ley europea de Libertad de los Medio de Comunicación, que entró en vigor desde el pasado 8 de agosto y que es directamente aplicable en los 27 estados miembros de la Unión Europea. El ministro Óscar López será el encargado de realizar el desarrollo normativo de estos nuevos acuerdos en Europa para hacer frente a la desinformación, a los bulos, o también al uso fraudulento de la inteligencia artificial.