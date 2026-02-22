La ciudad del futuro, cada día más cerca: así será la convivencia entre humanos y robots
- El CSIC y la UPM proyectan la ciudad del futuro en su Centro de Automática y Robótica (CAR)
- Estudian las aplicaciones en industria, alimentación o conducción y cómo se adaptarán los humanos a los cambios
La ciudad del futuro que aparece en el imaginario colectivo y que tanto ha salido en las películas, llenas de robots y coches voladores, ya está en marcha. El CSIC, junto con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), proyecta ese nuevo entorno y cómo será esa nueva convivencia entre el humano y la tecnología en su Centro de Automática y Robótica (CAR).
Un mundo en el que el humano es recibido por un perro robótico o en el que otro cyborg le hable. "Ser parte de un programa de televisión y poder compartir mi historia con tantas personas, ¡sería un sueño!", dice uno de estos robots.
El proyecto estudia todo lo que formará una ciudad en el futuro, también todo lo que la rodea, como la energía. A esto se dedica Raúl Mario del Toro, responsable del laboratorio de energías renovables e hidrógeno del CAR, a "desarrollar la cooperación energética entre viviendas con el objetivo de optimizar los sistemas de energía de autoconsumo fotovoltaico que están instalados en diferentes viviendas", explica al Telediario de TVE.
Aplicaciones en industria, alimentación y conducción, entre otros
Otra de las aplicaciones de la robótica está en la industria, donde se puede "sobre todo reducir la fatiga en este tipo de labores y ambientes, como podría ser el transporte de paquetes", explica por su parte Sergio Luis Castaño, estudiante del máster de automática y robótica de la UPM.
Por su parte, Ángela Ribeiro, investigadora del CAR CSIC-UPM, estudia cómo tratar los alimentos que se comerán en la ciudad del futuro: "Nos fijamos sobre todo en la parte sostenible, que es la detección temprana de plagas y la aplicación de herbicida".
También, en todo lo que pueda suponer una ayuda al operario en la realización de su trabajo de campo. "Aquí, los sistemas robóticos tienen que ser capaces de adaptarse a la naturaleza dinámica tanto de las tareas como del entorno", expone Roemi Fernández, científica titular en el CAR CSIC-UPM. Esto implica que puedan realizar "varias tareas como la siembra, la poda o el injerto", añade.
Y, como para esto hace falta ir de un sitio a otro, la conducción de los vehículos también es totalmente autónoma. ¿Cómo se hace? "Planificando por dónde tiene que ir el vehículo y haciéndolo de manera entendible por el humano de fuera y el que está dentro del vehículo para evitar mareos y mejorar la aceptación de la tecnología", responde Jorge Villagrá, responsable del grupo AUTOPIA del CSIC.
Por todo ello, aquí también estudian cómo se adaptará el ser humano a la tecnología. "Esta ciudad es el marco para poder contestar esas preguntas colaborando multidisciplinarmente con gente de antropología, sociología y filosofía", concluye Lola del Castillo, investigadora del CAR CSIC-UPM. Porque el fututo no son sólo algoritmos.
El Centro de Automática y Robótica (CAR) es un centro mixto de titularidad compartida del CSIC y la UPM. Su objetivo principal, según expone en su página web, es desarrollar investigación fundamental y aplicada, enfocada en los retos socio-económicos. Cuenta con más de una centena de investigadores cuya actividad se centra en las siguientes líneas científico-técnicas: Robótica de Campo, Sistemas, Sistemas Centrados en el Ser Humano, Supervisión y Control, Autonomía e Inteligencia Artificial.