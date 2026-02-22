La ciudad del futuro, cada día más cerca: así será la convivencia entre humanos y robots

La ciudad del futuro que aparece en el imaginario colectivo y que tanto ha salido en las películas, llenas de robots y coches voladores, ya está en marcha. El CSIC, junto con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), proyecta ese nuevo entorno y cómo será esa nueva convivencia entre el humano y la tecnología en su Centro de Automática y Robótica (CAR).

Un mundo en el que el humano es recibido por un perro robótico o en el que otro cyborg le hable. "Ser parte de un programa de televisión y poder compartir mi historia con tantas personas, ¡sería un sueño!", dice uno de estos robots.

El proyecto estudia todo lo que formará una ciudad en el futuro, también todo lo que la rodea, como la energía. A esto se dedica Raúl Mario del Toro, responsable del laboratorio de energías renovables e hidrógeno del CAR, a "desarrollar la cooperación energética entre viviendas con el objetivo de optimizar los sistemas de energía de autoconsumo fotovoltaico que están instalados en diferentes viviendas", explica al Telediario de TVE.