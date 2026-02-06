La jueza de la dana rastrea las actuaciones de la Generalitat y pregunta a las consellerias si se les pidió ayuda
- Requiere las solicitudes de cooperación y protección enviadas desde de Justicia y Emergencias
- Critica a defensas y algunas acusaciones por mostrarse "ajenas" al reparto de competencias: "Obstaculiza el procedimiento"
La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana en Valencia ha requerido a varias consellerias que aporten las solicitudes de cooperación y adopción de medidas de protección que recibieron de la de Justicia e Interior y la Secretaría Autonómica de Emergencias, así como la respuesta que dieron a esas peticiones.
La instructora Nuria Ruiz Tobarra rastrea así las actuaciones de la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ambos investigados en esta causa penal.
El requerimiento, con cinco días para responder, se ha remitido a los departamentos de Educación, Agricultura, Servicios Sociales y Medio Ambiente.
Critica a defensas y acusaciones por negar el reparto de competencias
En el auto, al que ha tenido acceso RTVE, la jueza critica a las defensas y algunas "acusaciones, particulares y populares" por mostrarse "ajenas" al reparto de competencias. Así, como ha señalado en repetidas ocasiones y determinó la Audiencia Provincial, insiste en que la competencia en materia de protección civil correspondió "en todo momento" a la comunidad autónoma.
"No es factible y obstaculiza el procedimiento quien se sitúa procesalmente en una realidad paralela, normativa y fáctica", ha establecido, algo que considera "especialmente grave" cuando algunas de esas acusaciones, "alentadas por quienes ni siquiera son parte del procedimiento", pretenden que la causa se centre en investigar si procedía declarar la emergencia nacional para evitar las 230 muertes.
Según expresa, esa postura solo indica "contumacia", porque, por un lado, las defensas lo utilizan para argumentar el archivo de la causa. Y por otro, "sorprendentemente", las acusaciones lo aluden para exigir responsabilidades penales.
"Esto llevó a algunas representaciones, en el interrogatorio al Sr. Alberto N.F a formular preguntas sobre lo sucedido fuera de esta comunidad autónoma, en la localidad de Letur", continúa el escrito, en referencia a la comparecencia en la comisión de investigación en el Congreso del líder del PP, Núñez Feijóo.
Seguidamente, la jueza aclara que la "búsqueda de un nexo de unión" entre lo ocurrido por la dana en Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana "solo es factible" si se atribuyen responsabilidades penales a miembros del Gobierno, "aforados cuya competencia corresponde al Tribunal Supremo", que ya en julio de 2025 archivó las diferentes querellas y denuncias contra el presidente Pedro Sánchez y seis ministros, interpuestas al respecto por diversos colectivos.