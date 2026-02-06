La jueza de la dana rastrea las actuaciones de la Generalitat y pregunta a las consellerias si se les pidió ayuda

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana en Valencia ha requerido a varias consellerias que aporten las solicitudes de cooperación y adopción de medidas de protección que recibieron de la de Justicia e Interior y la Secretaría Autonómica de Emergencias, así como la respuesta que dieron a esas peticiones.

La instructora Nuria Ruiz Tobarra rastrea así las actuaciones de la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ambos investigados en esta causa penal.

El requerimiento, con cinco días para responder, se ha remitido a los departamentos de Educación, Agricultura, Servicios Sociales y Medio Ambiente.