Ulli Lust: "Las mujeres cromañón eran grandes, atléticas y también cazaban"

Si a las mujeres se las ha ninguneado sistemáticamente a la hora de contar la historia de la humanidad, cuando hablamos de la prehistoria parece que los hombres eran los únicos que cazaban o pintaban en las cuevas. Ahora, Ulli Lust (Viena, 1967) publica un apasionante ensayo en viñetas: La mujer como lo humano. Al principio de la historia (Garbuix Books), en el que demuestra que, en la prehistoria, las mujeres y los hombres compartían las tareas.

Un ambicioso proyecto que ha recibido el Premio Alemán del Libro de No Ficción 2025 y en el que Ulli nos demuestra, tras una larga y compleja investigación, que la empatía fue clave para la supervivencia de la humanidad: “Empecé a trabajar en el cómic en 2019, pero llevo 25 años interesada en este campo. Sigo las publicaciones sobre investigación, visito exposiciones y yacimientos paleolíticos”.

“Los libros sobre este tema suelen ser difíciles de leer –añade ulli-, por lo que la idea de dibujar un cómic ensayístico fue madurando poco a poco a lo largo de los años. El libro también es una investigación artística en el campo de la narración secuencial, para experimentar lo que el cómic puede aportar a un tema histórico de no ficción”, añade.

“Las venus paleolíticas fueron hechas por mujeres” En estos últimos años, los científicos han llegado a la conclusión de que las mujeres fueron responsables de la mayoría de las pinturas en las cavernas. “No estoy segura del género de los artistas que realizaron las pinturas rupestres –asegura Ulli-. Hay un estudio que identifica muchas de las huellas de manos negativas como de origen femenino. Pero esas huellas en las cuevas son de hombres, mujeres y niños”. “El arte rupestre y las estatuillas femeninas parecen haber pertenecido a dos esferas culturales diferentes. Mi hipótesis es que las venus paleolíticas de la Edad de Hielo fueron realizadas por mujeres, debido a sus posturas”. Pero desde nuestra perspectiva actual, seguimos sexualizando a esas venus. “Sí, creo que la fuerte connotación sexual que sentimos cuando miramos esas figuras es en parte nuestra propia impronta cultural. Las investigaciones arqueológicas muestran que nuestros antepasados llevaban ropa de abrigo cuando hacía frío, pero parece que la desnudez era muy frecuente. El cuerpo desnudo era algo normal, la gente estaba acostumbrada a verlo”. “Para comprender las figurillas, creo que es necesario olvidar gran parte de la influencia cultural”, concluye Ulli Lust. Página de 'La mujer como lo humano', de Ulli Lust (Garbuix Books)

"Las mujeres también cazaban" También tenemos arraigada la imagen del hombre prehistórico como cazador y de la mujer como cuidadora, algo que Ulli Lust también desmiente: "Las mujeres cromañón eran grandes y bastante atléticas. Sin duda, debían cazar animales pequeños, pero como la caza mayor era una operación a gran escala en la que participaban muchas personas, se supone que las mujeres también formaban parte de ella. En sociedades cazadoras-recolectoras tradicionales posteriores, las mujeres también cazaban, pero los antiguos investigadores masculinos no lo veían". Esa vida hacía que los embarazos tampoco fueran tan habituales como podríamos pensar: "Las mujeres de los grupos nómadas cazadores-recolectores tienen, estadísticamente, un hijo cada tres o cuatro años. No podían llevar consigo a demasiados niños pequeños. Los pocos niños del grupo son cuidados por todos los miembros del grupo, no solo por sus madres. Eso les quitaba mucho peso". "Además, estas sociedades eran menos violentas de lo que imaginamos; los hombres, las mujeres, los niños e incluso las personas no binarias realizaban todas las tareas juntos. Esa colaboración fue fundamental para nuestra supervivencia como especie". Ulli añade que: "No hay ninguna evidencia de que esas sociedades fueran matriarcales o patriarcales, sino que parecían ser igualitarias. Los entierros y las tumbas de ese período no muestran jerarquía entre géneros. Tampoco hay rastros de campos de batalla ni guerras durante la edad de hielo". "Pero sí hay rastros de redes de larga distancia –añade la autora-. La colaboración, el cuidado y el compartir fueron componentes clave para la supervivencia de nuestra especie. Como sabemos, somos la última especie humana superviviente. Veamos cuánto tiempo nos queda aún". Página de 'La mujer como lo humano', de Ulli Lust (Garbuix Books)

“La primera menstruación de una niña suele ser motivo de celebración” Ulli Lust también analiza el significado de la menstruación en esas sociedades primitivas. “Los cazadores de mamuts de Bohemia y Moravia tenían un arte muy orientado hacia las mujeres. Por eso los comparé con otros grupos indígenas, donde el periodo menstrual de las mujeres se considera un momento de descanso, pero también de mayor poder en cuestiones mágicas. La primera menstruación de una niña suele ser motivo de celebración. En el libro muestro algunos ejemplos”. Destacar la forma en la que Ulli Lust logra retratar la belleza de la naturaleza: “La naturaleza es hermosa. Siempre me sorprende su belleza”. En el cómic, el rojo juega un papel fundamental, no solo a nivel estético sino también narrativo: “El ocre era el color más importante para los pueblos de la Edad de Hielo, por eso intentamos utilizar colores que resaltaran el ocre. Tal y como debió de brillar para ellos, que no conocían los colores artificiales”. Destacar también la impactante portada del cómic: “Las cuevas se consideran órganos femeninos, el útero del mundo, donde nace nueva vida. Me metí en algunas pequeñas cuevas de estalactitas en los Pirineos y sentí exactamente eso”, nos confiesa Ulli. Página de 'La mujer como lo humano', de Ulli Lust (Garbuix Books)