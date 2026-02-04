Condenado a cadena perpetua el hombre que intentó asesinar a Donald Trump en su campo de golf de Florida en 2024

Ryan Routh, el hombre que intentó asesinar a Donald Trump en su campo de golf de Florida en septiembre de 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales en las que resultó vencedor, ha sido condenado este miércoles a cadena perpetua.

Ya en septiembre pasado, un jurado de Florida lo había considerado culpable de cinco cargos, incluido el de intento de asesinato de un candidato presidencial. Y ahora la jueza Aileen Cannon ha dictado sentencia en Fort Pierce.

La fiscalía había recomendado condenarle a cadena perpetua, aunque Routh, de 59 años, que se ha representado a sí mismo en el juicio pese a carecer de formación jurídica formal, había solicitado a la jueza, designada por Trump, que le impusiera una pena de 27 años.

El hombre fue sorprendido el 15 de septiembre de 2024 merodeando con un rifle AK-47 en un campo de golf de Florida, donde estaba jugando el republicano. Agentes del Servicio Secreto lo vieron escondido entre unos arbustos a unos cientos de metros del entonces expresidente y abrieron fuego contra él, que dejó caer el rifle y huyó en un vehículo que habría sido robado en 2012.

Además del arma, los investigadores encontraron en el lugar dos bolsas con placas metálicas similares a las de un chaleco antibalas y una cámara de video apuntando al campo de golf.

El sospechoso fue detenido por la Policía mientras conducía hacia el condado de Martin, a unos 61 kilómetros del campo de golf.

Los fiscales afirmaron que Routh llegó al sur de Florida aproximadamente un mes antes del incidente, se alojó en una parada de camiones y rastreó los movimientos y la agenda de Trump. También que llevaba seis teléfonos móviles y usó nombres falsos para ocultar su identidad, según las pruebas del juicio.

El ahora condenado había estado en libertad condicional en 2002 por posesión de un arma automática no registrada, definida en la legislación de Carolina del Norte como arma de destrucción masiva; y en 2010 también fue condenado por posesión de bienes robados. Cuando empezó la guerra en Ucrania viajó hasta allí para combatir contra los rusos, pero le dijeron que era demasiado mayor e inexperto, según contó él mismo en una entrevista.

Muy activo en redes sociales, en su perfil también tenía mensajes a favor de Palestina, de Taiwán y en contra de China, y sus comentarios indicaban que había ido cambiando sus opiniones políticas. Pasó de apoyar a Trump a criticarlo con dureza.

Crímenes que justifican la condena La Fiscalía había señalado que los crímenes de Routh "innegablemente justifican cadena perpetua", porque planeó el asesinato durante meses, estaba dispuesto a matar a cualquiera que se interpusiera en su camino y no ha expresado arrepentimiento ni remordimiento. El condenado también ha sido condenado por tres cargos de posesión ilegal de armas de fuego y un cargo de obstaculizar a un agente federal durante su arresto. Durante el proceso, Routh negó haber tenido la intención de matar a Trump y afirmó estar dispuesto a someterse a tratamiento psicológico por un trastorno de personalidad en prisión. Se declaró inocente en el caso, pero despidió a sus abogados y optó por representarse a sí mismo. El fiscal John Shipley declaró al jurado que el complot de Routh estaba "cuidadosamente urdido y era sumamente serio", y añadió que sin la intervención del Servicio Secreto "Donald Trump no estaría vivo". Tras la lectura del veredicto por parte del jurado, Routh pareció intentar apuñalarse varias veces con un bolígrafo y tuvo que ser retenido por alguaciles. Su hija gritó en el tribunal que su padre no había hecho daño a nadie y que lo sacaría de la cárcel. Trump elogió el veredicto en una publicación en su sitio web Truth Social, escribiendo: "Era un hombre malvado con malas intenciones, y lo atraparon". A los pocos días ser detenido, se había hecho pública una carta escrita a mano en la que reconocía que quería cometer el crimen y lamentó haber fallado: "Querido mundo: este fue un intento de asesinato de Donald Trump, pero lamento mucho haberles fallado", escribió Ryan Wesley Routh tiempo antes del intento de asesinato, según una moción presentada este lunes en la corte por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En la misma carta, Routh ofrecía 150.000 dólares "a quien pueda completar el trabajo". "Hice lo mejor que pude y entregué todo el coraje que pude reunir", agregó. Trump elogia el "excelente trabajo" del Servicio Secreto en el segundo intento de asesinato en su contra