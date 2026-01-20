El PP recupera la Alcaldía de Voto gracias al voto nulo de un edil independiente

El Partido Popular ha recuperado la Alcaldía de Voto un año y medio después de perderla en una moción de censura pactada por el PRC y la formación independiente local Agrupación Vecinal por Voto (AVV). El acuerdo alcanzado entonces por las dos formaciones contemplaba repartir la Alcaldía en dos periodos iguales hasta las próximas elecciones municipales, por lo que el independiente Francisco Maza debía ceder hoy el cargo a la regionalista Natalia Sánchez. Sin embargo, el otro edil de AVV, David Nieto, ha emitido un voto nulo que ha terminado favoreciendo al candidato popular, Santiago del Campo.

El ya regidor municipal no ha ocultado su "sorpresa" por su elección en el pleno extraordinario celebrado este martes en Bádames y ha agradecido su apoyo a Nieto, quien ha reconocido que la situación en lo personal y en lo político con Francisco Maza ya resultaba "insostenible". El edil de AVV ha justificado su apoyo al PP "para hacer un favor a Voto" y ha asegurado que nadie, tampoco la oposición, conocía el sentido del voto que iba a emitir.

La candidata del PRC desea "suerte" al nuevo alcalde La regionalista Natalia Sánchez ha obtenido cinco votos en el pleno extraodinario: los cuatro de su partido más el del independiente y hasta ahora socio de gobierno, Francisco Maza. Necesitaba otro más para convertirse en alcaldesa. Al no obtenerlo, la Alcaldía pasa automáticamente a la lista más votada en las elecciones municipales: la del PP con Santiago del Campo al frente. Tras conocer el resultado de la votación, Sánchez ha deseado "suerte" a Del Campo y le ha instado a reivindicar los intereses del municipio ante el Gobierno de Cantabria, también en manos del PP. Natalia Sánchez (PRC) y Francisco Maza (AVV), durante el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Voto celebrado este martes RTVE CANTABRIA