Isaiah Saxon: "Con 'La leyenda de Ochi' quería conseguir que la magia se convirtiera en realidad"

La leyenda de Ochi nos cuenta la historia de Yuri (Helena Zengel), una joven muy tímida que vive en la remota isla de Carpathia (en el Mar Negro) y que ha sido educada desde pequeña (como los demás niños de su aldea) para temer y cazar a unas misteriosas criaturas llamadas ochi. Pero cuando encuentra un bebé ochi herido, decide devolverlo a su hogar, aunque tenga que enfrentarse a su familia.

Una película familiar que nos recuerda mucho al cine de los ochenta (Star Wars, E.T., Encuentros en la tercera fase), pero que también refleja problemas actuales. Y que tiene un reparto de lujo en el que figuran Willem Dafoe, Emily Watson y Finn Wolfhard (Stranger Things). Hemos hablado por videoconferencia con su director, Isaiah Saxon, que debuta con esta historia que llega a los cines el 23 de enero.

"Mi idea inicial -nos comenta Isaiah-, era escribir una historia sobre una niña que está encerrada en sí misma, con los sentimientos reprimidos; y relatar cómo la relación con ese animal podía mejorar su capacidad de conectar con el mundo y con su familia. Entonces empecé a preguntarme dónde podía filmar esa película. Tenía que ser un lugar misterioso con fauna y flora salvajes. Y pensé en las montañas de los Cárpatos, porque la familia de mi padre viene de ahí, de Ucrania occidental"

"Y entonces me fijé en Transilvania -añade-, que es un lugar que todavía conserva un aire medieval y en donde todavía podemos encontrar lobos, linces y osos salvajes que corresponden muy bien a una película de fantasía. Así que nos fuimos hasta allí a rodar la película".

Fotograma de 'La leyenda de Ochi'

Me inspiro más en 'París, Texas' que en 'Star Wars' Cuando Yuri lleva al pequeño Ochi en su mochila no podemos evitar recordar a Elliot y E.T. o a Luke Skywalker y Yoda. "Muchas personas pensarán que es un homenaje a ese cine de los 80 y no voy a discutirlo. E.T. fue una película muy influyente para mí y Star Wars incluso más", nos confiesa Isaiah. "Pero sobre todo -añade-, la película se basa en mis propias experiencias con la naturaleza, en mi relación con los animales. Y más que en E.T. o Star Wars, creo que La leyenda de Ochi se inspira en películas para adultos como Paris, Texas (Win Wenders, 1984), donde puedes ver el estilo a través del subtexto y el poder de la sutileza. Y cómo las emociones consiguen transmitirse a través de la imagen y de la música". "Cuando rodé Ochi -concluye-, muchas de las películas de los años 70 y 80 resonaban en mi cabeza como una idea: quería conseguir que la magia se convirtiera en algo real. Creo que las personas han dejado un poquito de hacerlo, y pienso que hay algo mágico en eso: en hacer que algo mágico parezca real". Fotograma de 'La leyenda de Ochi'

Un animal que nos roba el corazón Destacar a esa cría de Ochi que nada más aparecer nos roba el corazón. "Es un personaje completamente inventado pero que se inspira en animales reales. No quería utilizar un una criatura para la película, lo que quería era hablar de un primate exótico en peligro de extinción". "Así que me he inspirado en el langur chato dorado que es una especie de mono que solo vive en China. Y su lenguaje está inspirado en el de las ballenas y delfines. También aparecen otor animales, como gusanos de seda, porque la naturaleza tiene un gran protagonismo en la película", añade el realizador. Fotograma de 'La leyenda de Ochi'

"El miedo hace que uno se retraiga" A pesar de su aspecto de película infantil, La leyenda de Ochi también nos habla de cosas muy actuales como el miedo a los extraños, el patriarcado... "Hay un patrón que está en el centro de la película: la desconexión que existe en todos los conflictos. Y esto es algo que se produce a todos los niveles. El miedo hace que uno se retraiga. El retraerse hace que contemos historias sobre los otros. Entonces los otros se retraen y cuentan historias sobre nosotros, llevándonos a un tema de polarización extrema". "Es el patrón del miedo y el refuerzo de la identidad, pero es algo que sucede a todos los niveles y categorías -continúa-. Sucede en las relaciones románticas, sucede en las relaciones familiares y entre sociedades... También es la relación que mantienen los humanos con la naturaleza y con los animales. Es algo omnipresente que vemos hacia los inmigrantes, hacia los animales... incluso en como se tratan los chavales en el patio de la escuela", añade el director. Fotograma de 'La leyenda de Ochi'