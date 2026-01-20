El artista jarreño Rafa Pérez expone en el Museo de La Rioja hasta el tres de mayo

El Museo de La Rioja acoge una selección de la obra del ceramista Rafa Pérez, galardonado en 2024 con el Premio de las Artes y Culturas Riojanas, que ha expuesto en grandes ciudades tanto de Europa, como de Estados Unidos e incluso China.

Se trata de una exposición de un artista que basa su arte en la búsqueda de las texturas y en combinar figuración, abstracción, geometría y equilibrio. Una disciplina, que este artista formado en la escuela Massana de Barcelona, plantea como un juego.

La muestra, que pueden disfrutar en el Museo de La Rioja hasta el tres de mayo, muestra los materiales y utensilios con los que trabaja en su taller de Haro. Barro, Fuego y Alma… con los que la cerámica revela la historia.