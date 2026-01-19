Zerocalcare publica 'Más allá de los escombros': "La amistad me ha salvado la vida"

Hace ya diez años (2016) que se publicó en España La profecía del armadillo, el primer cómic de Zerocalcare (Arezzo, 1983), un autor que ha logrado reflejar las inquietudes y problemas de su generación con un éxito arrollador (más de tres millones de lectores). En este tiempo, Reservoir Books ha publicado casi toda su obra y ahora nos ofrece Más allá de los escombros, que publicó en 2017 y en el que reflejaba todos los retos a los que su generación se enfrentó a los 30 años, pero también cómo le afectó la fama.

“Cuando empecé el libro –nos cuenta Zerocalcare en una rueda de prensa telemática-, yo estaba inundado de trabajo por todas las peticiones que me llegaban y me parecía imposible poder llegar a un equilibrio entre el aspecto más mainstream de mi vida, mi yo político y mi fidelidad a al mundo del que vengo. Y ahora estoy incluso peor”.

“Con este libro también sentía –añade-, que ponía punto y final a ese sentimiento generacional de haber sido traicionados. En el momento en que me di cuenta que era adulto, abrí los ojos y vi que las cosas que nos habían prometido de chavales, el tipo de vida que pensábamos que tendríamos, nunca se haría realidad. Y como muchas personas de mi generación, lo viví como una gran traición por parte de los que nos habían prometido un mundo mejor. Este sentimiento duró unos dos años y al final uno se acaba acostumbrando a este sentimiento de traición”.

“Entonces –añade el autor-, acabas reevaluando la trayectoria de tu vida e intentando hacer lo mejor que puedes con las cartas que tienes. Y creo que las personas que crecieron conmigo también han reaccionado de forma similar. No es que su vida sea mejor que antes, pero, como mínimo, ya no están tan desilusionados. Se han resignado más ante la injusticia porque es lo que hay. Hay que intentar que jugar lo mejor que podamos con las cartas que nos han tocado”.

Páginas de 'Más allá de los escombros' (Reservoir Books)

Una oda a la amistad En el cómic, Zerocalcare narra el reencuentro con sus amigos del barrio con motivo de la boda de uno de ellos y cómo, salvo él, los demás han tenido que renunciar a sus sueños por la situación social y económica. Entonces decidirán trabajar juntos en un proyecto educativo, que conlleva una importante dotación económica, para intentar mejorar sus vidas. “A mí la amistad me ha salvado la vida –confiesa Zerocalcare-. Y la comunidad que me rodea me ha ayudado muchísimo. Cuando empecé a triunfar con los cómics (gracias a un blog que creó en 2011 y que se convertiría en La profecía del armadillo), yo no sabía por dónde tirar. Tenía demasiados estímulos por todos lados. Por eso, tener a esta gente a mi lado me ha ayudado a seguir siendo fiel a la persona que era”. “Esos amigos de verdad que cuando te equivocas te tiran de la oreja y te dicen: “cuidado, que te estás pasando”. Y eso para mí ha sido muy importante, porque los amigos, cuando te dicen: "te estás pasando", no es que te abandonen, sino que se quedan a tu lado para intentar corregir ese rumbo equivocado. Y eso para mí ha sido esencial en mi vida”. “Además –añade el dibujante-, creo que las personas que no tienen una comunidad son mucho más vulnerables. Entiendo que es mucho más fácil que acaben convirtiéndose en malas personas o que se derrumben ante el peso de algo que realmente te puede aplastar. Por eso, ahora, con 42 años, sigo insistiendo en que los amigos son muy, muy importantes y tenemos que mantenerlos cerca”. Páginas de 'Más allá de los escombros' (Reservoir Books)

La ironía es un aspecto fundamental en su obra Desde tener como conciencia a un armadillo hasta confesar sus neuras en sus viñetas, está claro que la ironía es un aspecto fundamental en la obra de Zerocalcare. “Para mí la ironía, la autoironía, es muy importante, porque soy de una ciudad y concretamente de un barrio, donde cuando la gente se toma demasiado en serio a sí misma, enseguida la devuelven a su lugar”. “Yo me crie como el nerd del barrio, el rarito –añade-. Tampoco soy muy hábil socialmente. Así que para no parecer prepotente a los demás, empecé a reírme de mí mismo. Era como adelantarme: “ya me estoy riendo de mí mismo, no hace falta que también vosotros os riais de mí". Creo que esa actitud autocrítica me ha servido en mis cómics”. “Es cierto que cuando hay una cosa que te hacer reír y justo después hay algo que es muy triste, esa cosa triste te va a hacer mucho más daño porque no te la esperas. Pero también es verdad al revés. Qué si una cosa te está haciendo llorar y después haces una broma, esa broma va a ser mucho más divertida. Yo creo que estos dos registros se alimentan mutuamente”, añade el autor. Páginas de 'Más allá de los escombros' (Reservoir Books)

Un mundo fantástico En todas sus novelas gráficas aparecen personajes imaginarios, como el famoso armadillo, que facilitan los diálogos internos del protagonista. Pero en esta ocasión, además, junto a la historia central hay otra paralela ambientada en un mundo fantástico al estilo Mad Max. “Lo hice por dos motivos –nos comenta-. Por un lado, porque cuando empecé con los cómics, tenía esta imagen de nosotros en nuestra adolescencia. Como si fuéramos personas que incluso vivían con ciertos privilegios y estaban convencidos de que su vida se desarrollaría en una especie una especie de barco donde todo el mundo sabía ya con que te encontrarías”. “Y después, nos dimos cuenta que ese barco se hundía -añade-. Por eso, cuando yo tenía 20 años, sentía esa sensación palpable de estar en medio del mar abandonado en la oscuridad y rodeado de personas que habían naufragado conmigo. Cada uno nos agarrábamos a un trozo de madera para sobrevivir, pero no había forma de que pudiéramos juntarnos. Tenía una sensación de gran aislamiento”. “Me parecía que tenía que reflejar de alguna manera este cambio –continúa-, cómo pasábamos de estar solos en medio del mar a construir nuestra vida en esa isla de los náufragos. Una vida donde cada uno intenta construir una casa con los materiales que encuentra y aprende a vivir en esta nueva condición”. “La otra razón de construir ese mundo fantástico –añade-, es que se trata de una historia de gente de 35 años hablando todo el rato, que podía resultar aburrida. Así que añadir esos elementos fantásticos, esos monstruos, ayudaba a romper la monotonía de la historia y del dibujo”. Páginas de 'Más allá de los escombros' (Reservoir Books)

“El mundo está cada vez más fragmentado” Desde muy joven, Zerocalcare ha estado muy comprometido con los movimientos anticapitalistas o la comunidad kurda. Y destaca que el mundo se está fragmentando cada día más: “Desde el 2019 han cambiado muchas cosas con el COVID, las guerras de Ucrania y Gaza… El mundo está mucho más fragmentado. Antes los referentes en mi comunidad eran más homogéneos. Es decir, había cosas correctas, cosas incorrectas… Pero ahora se ha resquebrajado todo”. “Yo, por ejemplo, me había puesto como norma no participar nunca en cosas donde hubiera neonazis. Antes era fácil porque no estaban en espacios culturales. Pero ahora en todas las ferias de libros hay editores neonazis, porque su presencia está garantizada directamente por el gobierno. Así que, para mí, participar en determinadas ferias acaba convirtiéndose en un problema político, por las normas que yo mismo me había establecido. A veces Me gustaría dejarlo todo, dejar de hacer mi labor, por motivos como este”. En cuanto al sentimiento de culpa que manifiesta a través de su personaje, por ser más afortunado que sus amigos, Zerocalcare asegura: “Tengo Este sentimiento de culpa por sentirme en una situación privilegiada, sobre todo comparado con las personas con las que me crié. Recibo una remuneración muy superior a personas que trabajan más que yo o en condiciones mucho más duras”. “Por eso pienso que tengo que trabajar mucho. Y sí tengo que firmar libros durante 13 horas lo haré, porque me parece una manera de compensar a esas personas que trabajan tanto o están explotadas laboralmente”, añade. “Hasta el Covid –añade-, sentía que sí representaba a mi generación, que está interpretando bien cómo se sentía, pero ahora reconozco que me siento bastante desorientado, que no estoy capacitado para representar a una generación y aún menos a una comunidad”. “Hay este grito social de “Sigamos siendo íntegros, sigamos haciendo las cosas bien”, y esto me cuesta, porque yo tampoco soy puro, porque tengo un montón de dudas y encarno muchas contradicciones. Así que me pesa esa presión y no sé si consigo gestionarla de una manera sana, la verdad”, añade. Destacar la excelente traducción de Irene Oliva Duque, ya que no es fácil adaptar la jerga, los modismos o la vasta cantidad de referencias culturales y sociales que maneja Zerocalcare. Páginas de 'Más allá de los escombros' (Reservoir Books)