El Tribunal Superior de Madrid confirma la condena a Alberto Luceño y la absolución de Luis Medina en caso mascarillas

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la sentencia del caso Mascarillas, que condenó al empresario Alberto Luceño por fraude a Hacienda y falsedad documental y absolvió a este acusado y al aristócrata Luis Medina de estafa, al no considerar probado que engañaran al Ayuntamiento de Madrid para embolsarse una comisión de 6 millones de euros en plena pandemia.

En su sentencia, el Alto Tribunal madrileño ha desestimado los recursos interpuestos por las acusaciones y por Luceño, y ha confirmado íntegramente el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de marzo, tras un juicio en el que la mayor pena que se solicitaba para ambos era por el delito de estafa (la Fiscalía solicitaba 7 años).

Así, este lunes se ha confirmado la condena a Alberto Luceño, por falsedad en documento oficial y fraude a Hacienda, a un total de 3 años y 8 meses de cárcel, multa de 3,5 millones de euros y a indemnizar a la Agencia Tributaria con 1,3 millones de euros.

El tribunal ha considerado probado que Luceño utilizó documentación falsa, como identificaciones y escritos con apariencia oficial, para fines ajenos a los estrictamente administrativos. También afirma que el empresario imputó indebidamente a una sociedad mercantil unos rendimientos profesionales que correspondían a su actividad personal, con el objetivo de reducir de forma ilícita su carga tributaria.