Alice Wonder abraza las tinieblas en su nuevo disco 'Soul0st': "Tienes que estar preparado para ver tus sombras"

Alicia quería renacer. Sentía que Alice Wonder, su alter ego musical, había devorado a su otro ser: Alicia Climent Barriuso. Aunque no tenía claro cómo volver a la vida.

Se inventó un personaje, Ila, para una travesía entre la niebla. Con Alice e Ila, Alicia Climent Barriuso recorre 14 etapas, una por cada canción, en su nuevo disco: Soul0st ("alma perdida", en inglés, Sony Music, 2025).

La génesis del álbum fue la sensación de no poder con ella misma, como explica en una entrevista telefónica con RTVE: "Me enteré de ciertas cosas que cambiaron la manera en la que yo había entendido la vida, mi cerebro no lo estaba procesando, con lo comprensiva que he sido de los grises de este mundo".

Además, sufría por las expectativas con su propia carrera, como recita en el segundo corte de la obra —ii. (ali) despierta · subconsciente—: "Hice todo lo que me pidieron, pero no fue suficiente".

Sentía ganas "de no haber nacido, de decir 'apagadme la tele' o metedme en un congelador hasta el año 3500". Y en ese sentimiento que dibuja como "tan pegajoso y tan... hostia, incómodo", consiguió "respirar ese dolor". Así lo narra ahora y, en el disco, lo canta en temas como el capítulo nueve, ix. Jazmín · mantra: "La conexión con el cielo es mucho más directa cuando lo has perdido todo".

En otra estrofa de la segunda canción, cuando el conflicto va cogiendo forma, enseña los dientes y se pellizca: "Despierta, Ali, despierta".

Y como si fuera necesario también que un tercero confirmara esa hipótesis, se escucha a su madre susurrar: "Allí donde solo hay sombra, hallarás tu luz".

Los focos de un Benidorm Fest Con esta guía de supervivencia en la mano —su tercer álbum—, sus ojos han conseguido ver más tonos de grises, como si ahora fuera un pájaro que percibe un mundo con más detalles y contraste. Por ello, se siente preparada para clavar su mirada frente a lo oscuro del ser humano: "Este disco combina la idea de aceptar tus sombras, encontrar tu luz entre todas ellas y darte cuenta de que aquello que estás persiguiendo exhaustivamente, esa meta, siempre has sido tú". En esa búsqueda, Alice explica que "la gran lucha a diario es combatir mis propios demonios". Y, en su agenda, sus próximas citas para esta pelea serán en los escenarios de Madrid (24 de enero), Barcelona (6 de febrero) o Valencia (7 de febrero), entre otros. Delante del público, expondrá el resultado de tres años de proceso creativo. Porque antes, en 2023, los focos del Benidorm Fest iluminaron a Alice Wonder y, también, parte de esas dudas sobre quién era, quién sujetaba el micrófono. "Después del festival tenía pensado sacar [la canción] La droga más suave del mundo, pero la mezcla no me convenció nada, me rayé y me pasaron ciertas cosas", comenta Alice. En vez de aprovechar el boom del certamen, se ausentó: "Me di cuenta de que si ese era mi punto máximo, no estaba preparada para vivirlo así". En esa etapa, que define como "muy sombría", no sabía cómo remontar. Aparte, ella misma cuestionaba quién era como cantante. Así, cree que la industria buscaba que se presentase como "una mujer... y que sea preciosa; una popstar". En cambio, se ve más bien como "bastante punki" y, en consecuencia, se encontró "superdisociada": "Sentirme esta friki nerd (traducible como una persona "empollona" o "rara") que pretende haber sido otra cosa me estaba petando la cabeza". Generación Ya Generación Ya - Alice Wonder Escuchar audio En una entrevista en el programa Generación Ya de Radio 3 reflexionó sobre estas emociones: "Tenemos un rechazo enorme a sentirnos perdidos y es necesario para entender la otra cara de la moneda. El juego de la vida es ver que lo has conseguido y luego vuelves a caer".

"Sombra aquí, sombra allá / maquíllate, maquíllate" Alicia, su madre, Alice, Ila y una canción de Mecano de 1982 pueblan las sombras de este disco donde muchas estrofas van con el machete entre los dientes para podar una selva de miedos. En ii. (ali) despierta · subconsciente un fantasma del pasado llama la atención al oyente: "Sombra aquí, sombra allá". Y la referencia a la canción Maquillaje de Mecano rebota desde la Movida madrileña. Alice Wonder planta aquí un guiño a su madre y su banda Magenta —con un disco producido por Nacho Cano—, que se disolvió cuando estaban en el disparadero hacia la fama. "Ella se asustó bastante del mundo del espectáculo, se rajó, y yo soy la segunda generación que lo va a intentar", defiende. Con esa sensación de orgullo y rabia que brota de 1982, la vista vuelve de nuevo a la edición de 2023 del Benidorm Fest. Ahí Alice Wonder vivió su propio "hasta aquí". Tocó Yo quisiera y dejó grabado, como una premonición, lo que le ocurriría en los dos años siguientes: "Yo quisiera parar el tiempo / pero no puedo". Y, sin embargo, cambió el "no" por el sí: se aisló de todo en un apartamento en la montaña, en su lugar para un alma perdida, y detuvo el reloj que marcaba su exposición pública.

'Traición', 'Chaos' y 'Batalla' Lo extraño de parar de repente es que se te puede olvidar cómo se camina de nuevo. Para enfrentarse a esa rigidez de los músculos, Alice Wonder separó los conflictos en etapas y les puso nombre para saber ir de un punto al siguiente: de la Traición al Chaos, para dar luego la Batalla, Renacer, Ascender y llegar a la Celebración del Amor. Cada uno de estos hitos es una canción de Soul0st y, en ellas, mezcla estilos: rock, trap, electrónica, y lo que ella denomina, en una entrevista en Jenesaispop, como "pop del futuro". El disco "es una serie de episodios de un personaje que trasciende su propia tristeza", desgrana sobre su estructura. Y cada movimiento, que tiene dibujado también como si fuera un mapa, ha sido un nuevo ejercicio para reaprender a caminar: "He necesitado una guía para poder desanclarme de mi propio pasado, de mis demonios". De esta forma, ha quedado plasmado en este manual una secuencia que evoluciona y, a la canción iii. LaDrogaMásSuaveDelMundo(!) · enamoramiento, le sigue el tema iv. 3n3my · traición. En la letra de esta última, entona: "No quiero desperdiciar mi juventud, pero sigo arrastrándome hacia ti". En este dilema, muestra "esa cosa que tú has idealizado y no te da lo que quieres y entonces, te decepciona, te traiciona, pero realmente eres tú que te has traicionado". Esa fijación es "algo que no te viene bien, pero de lo que estás obsesionado, ya sea una persona o una idea". Y reconoce que sus demonios y los de la otra persona "llevan los mismos nombres". En este punto, sorprende al reflexionar sobre la traición: "Si se canaliza de la manera correcta, dice muchísimo sobre ti, sobre quién eres: es superpositivo". Pero, para eso afirma que "tienes que estar preparado para ver tus sombras, porque solo entendemos el mal de los demás porque lo tenemos dentro". Y confirma que, cuando empiezas a ver así la vida, se vuelve más divertida. También suma otros descubrimientos a esta ruta turbulenta por los sentimientos, como "ser más libre" tras conseguir perdonar cosas que sentía inasumibles. Ha trascendido la envidia y la culpa y tiene un mapa para ubicar cada episodio emocional: "Según esto que he inventado, cuando estoy en el pico más ansioso, lo que viene después es relajación".