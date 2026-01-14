¿Estás muerto? o el éxito de la app china para alcanzar una soledad segura: "Los solteros estaremos más cómodos"

Una app llamada ¿Estás muerto?, dirigida a personas que viven solas, se ha vuelto viral en China. El aumento de descargas y los comentarios en redes sociales han impulsado a la compañía a implementar una tarifa de suscripción y cambiar su nombre para una audiencia global.

La app, llamada Sileme en chino (que significa "¿Estás muerto?", en español), es una herramienta de seguridad creada para quienes viven solos, desde estudiantes hasta oficiales que trabajan en soledad o "cualquiera que elija un estilo de vida solitario", según su equipo de desarrollo.

Herramienta de seguridad La app requiere configurar un contacto de emergencia y envía notificaciones automáticas si el usuario no se ha registrado a través de la plataforma durante días consecutivos. La soledad no deseada en Navidad en medio de la "dictadura de la felicidad" China podría tener hasta 200 millones de hogares unipersonales, con una tasa de vida en solitario superior al 30%, según el periódico estatal Global Times.

Lanzará una marca global Sileme ha anunciado este martes en su cuenta oficial de Weibo, una red social china similar a X, que la compañía lanzará la marca global Demumu en su nueva versión, que se presentará próximamente. Ya se llama Demumu en la lista de aplicaciones de pago de Apple, donde actualmente ocupa el segundo puesto de descargas, tras ascender al primero a principios de semana. "Gracias a todos los internautas por su entusiasta apoyo. Originalmente, éramos un pequeño equipo desconocido, cofundado y operado de forma independiente por tres personas nacidas después de 1995", ha declarado Sileme.