El pintor Luis Burgos expondrá su estancia en Tailandia en una exposición

Es el mismo mismo método de trabajo que ya ha realizado en sus estancias en otros países, como Cuba, donde estuvo viviendo en su anterior salida y plasmó en una representación de la última cena.

El pintor Luis Burgos expondrá su estania en Tailandia en una exposición Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA

Una localización, Tailandia, que le ha influido mucho en los colores de su nueva obra, como el dorado de los templos, y el uso de la luz en sus pinturas. Es uno de los pintores más reconocidos de La Rioja y actualmente está inmerso en su casa de Varea en la creación de unos retratos que evocan todo lo que dejó atrás del país asiático.

El pintor Luis Burgos expondrá su estania en Tailandia en una exposición Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA

Su primer cuadro allí retrata unas fotos a unas camareras de una cafetería de la localidad. Estas nuevas pinturas podrán verse pronto en una exposición en la sede de la UNED.