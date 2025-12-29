Enlaces accesibilidad
El tiempo hoy 29 de diciembre: llega la estabilidad, pero persisten lluvias fuertes en la Comunidad Valenciana y Baleares

  Se prevé una transición hacia un tiempo anticiclónico en la Península Ibérica y Baleares
Se prevé una transición hacia un tiempo anticiclónico en la Península Ibérica y Baleares. No obstante, aún perdurará la inestabilidad en regiones mediterráneas, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, ocasionalmente con tormenta y granizo

Se esperan precipitaciones fuertes en la Comunidad Valenciana, Baleares y en el litoral de Almería y Murcia –sin descartar el litoral catalán-, donde Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el aviso amarillo.

Puede nevar en las montañas del extremo este y de Mallorca por encima de 1400-1800 metros de altitud, pudiendo bajar localmente a los 1200 metros al principio en la Ibérica sur.

Se darán heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular y en sierras del sureste, llegando a moderadas en montañas incluso localmente fuertes en Pirineos.

En el resto de la Península no se esperan precipitaciones, aunque sí nieblas densas y persistentes en el centro y oeste de la meseta Norte con tendencia a que se despeje el cielo a lo largo del día.

Únicamente en el extremo occidental y Cantábrico predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En Canarias, cielos nubosos con posibilidad de algún chubasco ocasional en las islas montañosas tendiendo a despejar.

Nieblas matinales en interiores de Galicia y del tercio este peninsular, alto Ebro y ambas mesetas, previéndose más densas y persistentes en el centro y oeste de la Norte donde podrán ser engelantes.

Se prevén ascensos en las temperaturas máximas en el tercio sur peninsular y entornos de montaña del resto

Soplará viento flojo en la mayor parte del país, con intervalos moderados en litorales mediterráneos. Predominio de la componente sur en el Cantábrico y Galicia y las componentes norte y este en el resto rolando a poniente en el Estrecho y Alborán.

