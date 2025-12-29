La OCU alerta del abuso de aditivos y grasas vegetales en los roscones de Reyes de supermercado

El día de Reyes en ninguna casa puede faltar su postre estrella, el roscón. Un clásico de cada enero que llena pastelerías y supermercados para endulzar la entrada de año. Sin embargo, la elaboración de este postre cada vez es menos tradicional y artesano y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de su contenido negativo. Cinco de los doce roscones de Reyes que se pueden comprar en los supermercados, y que han sido analizados por sus expertos, mezclan la nata con grasas más baratas. Además, ha asegurado que estos dulces contienen hasta 12 aditivos de media.

Así lo ha trasladado este lunes la OCU a través de un comunicado en el que recuerda que en España se consumen casi 30 millones de roscones cada año.

Todos los eneros, el roscón divide a las familias entre los que lo prefieren de nata, crema o seco. Sin embargo, en toda mesa hay consenso de evitar la ingesta excesiva de aditivos en los dulces navideños.