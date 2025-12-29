Muere a los 94 años Cecilia Giménez, autora de la restauración del Ecce Homo de Borja

Cecilia Giménez, la aragonesa que saltó a la fama por su pintoresca restauración del Ecce Homo de Borja en 2012, ha fallecido este lunes a los 94 años de edad en la residencia de ancianos de Zaragoza, donde vivía tras varios años de problemas de salud.

Giménez era una pintora aficionada que dio la vuelta al mundo en verano de 2012, cuando creó un fenómeno viral por su restauración del Ecce Homo de Borja. Saltó a la fama sin desearlo al conocerse el polémico resultado de este trabajo que le encargó el Santuario de la Misericordia de Borja. Ella siempre defendió que la restauración no estaba terminada.

Tras los primeros días de burlas por el resultado de la restauración, en los que Cecilia lo pasó francamente mal, las mofas se convirtieron en cariño. Tanto los vecinos de la localidad de Zaragoza como el resto del país, mostraron su simpatía hacia la pintora.

De las burlas por la restauración al cariño de su pueblo El punto de inflexión para Giménez llegó unos días más tarde, cuando en agosto de 2012 miles de personas se trasladaron al santuario con motivo de la Romería de San Bartolomé y Cecilia "sale al patio de su casa" y ve a "todo el mundo aplaudiéndole", según ha recordado el alcalde de Borja, Eduardo Arilla. De hecho, decenas de miles de personas han visitado desde 2012 el santuario para ver en persona la peculiar restauración. Además, el dinero recaudado con las entradas se destina íntegramente a la Fundación Hospital Sancti Spiritus y Santuario de la Misericordia, para mejorar sus instalaciones y ayudar a las personas mayores con menos recursos de la residencia, donde estuvo interna Cecilia junto a su hijo, que tiene parálisis cerebral. Finalmente, fue trasladada a otro centro cuando comenzó a sufrir demencia senil. En concreto, se espera superar en 2026 los 300.000 visitantes, lo que ha supuesto unos ingresos de más de 600.000 euros y la creación de dos empleos en el Santuario, ha asegurado Arilla. El 'Ecce Homo' cumple 10 años: el error de restauración que alcanzó la fama mundial