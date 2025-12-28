Faustin - Archange Touadera busca su tercer mandato en las elecciones de la República Centroafricana

República Centroafricana (RCA) será escenario este domingo de unas elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales que estarán marcadas por el intento del actual jefe de Estado, Faustin-Archange Touadera, por lograr un tercer mandato frente a seis rivales, incluidos dos ex primeros ministros cuyas candidaturas han sido finalmente validadas después de que un tribunal rechazara los intentos de apartarlos por denuncias por contar con doble nacionalidad.

Referéndum Constitucional El matemático de 68 años supervisó en 2023 un referéndum constitucional que eliminó el límite de mandatos presidenciales, lo que provocó la indignación de sus críticos, que le acusaron de querer gobernar de por vida. En el referéndum triunfó el 'sí' con el 95% de los votos. La votación supuso además la eliminación del Senado y la prohibición a ciudadanos con doble nacionalidad a presentarse a la jefatura del Estado. Una victoria de Touadera —el resultado esperado— probablemente reforzaría los intereses de Rusia, que ha intercambiado asistencia en seguridad por acceso a recursos como oro y diamantes. Touadera también ofrece acceso a las reservas de litio y uranio del país a quien esté interesado.

Seis candidatos opositores optan al cambio El campo opositor, con seis candidatos, está encabezado por dos ex primeros ministros, Anicet-Georges Dologuele y Henri-Marie Dondra, quienes lograron superar los intentos de los partidarios de Touadera de descalificarlos por supuestamente tener ciudadanía extranjera. Aunque ambos permanecen en la papeleta, los analistas consideran que Touadera sigue siendo el favorito, dado su control sobre las instituciones estatales y sus superiores recursos financieros. Los desafíos a las candidaturas de Dologuele y Dondra “se alinean con un aparente patrón de maniobras administrativas que han obstaculizado de manera desproporcionada a los políticos de la oposición mientras favorecían al gobernante Partido Corazones Unidos”, señaló Human Rights Watch el mes pasado. “La admisión tardía de sus candidaturas plantea dudas sobre si los votantes han recibido una opción genuina”.

Acuerdos de paz con grupos rebeldes En 2018, la República Centroafricana se convirtió en el primer país de África Occidental y Central en incorporar a los mercenarios del grupo Wagner de Rusia, un paso que posteriormente también dieron Mali, Burkina Faso y Níger. Dos años más tarde, Ruanda desplegó tropas para apuntalar al gobierno de Touadera, cuando los grupos rebeldes amenazaban la capital e intentaban perturbar las elecciones de 2020, lo que finalmente impidió la votación en 800 colegios electorales de todo el país, un 14% del total. El país es ahora más seguro tras la firma este año de varios acuerdos de paz con los grupos rebeldes. Sin embargo, esos avances siguen siendo frágiles: los rebeldes no se han desarmado por completo, la reintegración es incompleta y las incursiones de combatientes procedentes del vecino Sudán alimentan la inseguridad en el este. Más allá de la contienda presidencial, las elecciones del domingo abarcan también cargos legislativos, regionales y municipales. Las autoridades lideradas por Touadera ya lograron en 2019 un acuerdo de paz con catorce grupos rebeldes pero varios de ellos se retiraron del acuerdo un año después e iniciaron una ofensiva contra Bangui, capital centroafricana.