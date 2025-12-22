La Oreja de Van Gogh estrenará su primer single tras la vuelta de Amaia Montero en RTVE antes de las campanadas
- El programa La Casa de la Música de RTVE nace con las actuaciones de Nicki Nicole, Lola Índigo y Amaia
- La Oreja de Van Gogh estrenará su single desde el lugar que vio su nacimiento: San Sebastián
La primera aparición pública de la Oreja de Van Gogh tras la vuelta de Amaia Montero después de 17 años será en La 1, y llega con la celebración del 70 aniversario de Televisión Española por todo lo alto con un especial previo a las campanadas. Los miles de fans de la banda y los espectadores que elijan pasar esta importante cita del año con RTVE disfrutarán en exclusiva del ansiado single, que se estrenará en la tierra natal de la banda desde uno de los lugares con mejores vistas de la bahía de la Concha, el Palacio Miramar de San Sebastián.
La ocasión viene marcada por el nacimiento del programa La Casa de la Música, una apuesta por la creatividad y el fomento del descubrimiento musical. Estrellas como Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia y Ana Torroja serán las protagonistas de este nuevo lanzamiento con el que RTVE corona su aniversario con el que miles de espectadores se despedirán del año.
La Casa de la Música dará la bienvenida así al 2026 con una oferta que sorprenderá con artistas mundialmente conocidos pero también con músicos emergentes que podrán convertirse en grandes artistas. Y esto no es todo, sus actuaciones guardarán una sorpresa en sus localizaciones espectaculares desde lugares como Madrid, Granada o Pedraza, en Segovia.
La antesala de la gira más esperada
Excepto el guitarrista Pablo Benegas, esta ocasión inolvidable contará con todos los miembros fundadores de La Oreja de Van Gogh. Al estreno seguirá el próximo mayo de 2026 la gira "Tantas cosas que contar, Tour 2026" que, aún sin haber empezado, ya ha vendido más de medio millón de entradas. El éxito es tal que han anunciado seis localizaciones más, entre las que incluyen Badajoz, Córdoba y las islas Canarias. Además de Barcelona y Madrid, que sumarán otra fecha más a las ya anunciadas.
Un tour con el que, tanto sus fans más fieles, como aquellos que quieran volver a escuchar los éxitos de la voz de Amaia Montero, será un paseo fascinante por las canciones más míticas de la banda, "promete ser un recorrido emocional por canciones como 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas', '20 de enero' y otros himnos atemporales que siguen latiendo bien fuerte en la memoria colectiva", han señalado desde la promotora Get In.
Después de tres décadas de trayectoria, y tras confirmarse la polémica partida de la vocal Leire Martínez, La Oreja de Van Gogh vuelve a los escenarios con su primera cantante de nuevo al frente, en una esperada actuación en La 1 que promete, en esta ocasión de fin de año, dar la bienvenida a una nueva etapa.