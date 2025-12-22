La Oreja de Van Gogh estrenará su primer single tras la vuelta de Amaia Montero en RTVE antes de las campanadas

La primera aparición pública de la Oreja de Van Gogh tras la vuelta de Amaia Montero después de 17 años será en La 1, y llega con la celebración del 70 aniversario de Televisión Española por todo lo alto con un especial previo a las campanadas. Los miles de fans de la banda y los espectadores que elijan pasar esta importante cita del año con RTVE disfrutarán en exclusiva del ansiado single, que se estrenará en la tierra natal de la banda desde uno de los lugares con mejores vistas de la bahía de la Concha, el Palacio Miramar de San Sebastián.

La ocasión viene marcada por el nacimiento del programa La Casa de la Música, una apuesta por la creatividad y el fomento del descubrimiento musical. Estrellas como Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia y Ana Torroja serán las protagonistas de este nuevo lanzamiento con el que RTVE corona su aniversario con el que miles de espectadores se despedirán del año.

La Casa de la Música dará la bienvenida así al 2026 con una oferta que sorprenderá con artistas mundialmente conocidos pero también con músicos emergentes que podrán convertirse en grandes artistas. Y esto no es todo, sus actuaciones guardarán una sorpresa en sus localizaciones espectaculares desde lugares como Madrid, Granada o Pedraza, en Segovia.