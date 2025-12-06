Roberto Barreiro: "Sin Flash Gordon no existiría 'Star Wars'"

"Sin Flash Gordon no existiría Star Wars". Esa es la opinión de Roberto Barreiro (Buenos Aires, 1971), que publica el libro Flash Gordon. Historia de un héroe galáctico (Diábolo ediciones), un completo repaso de la historia del personaje en los cómics el cine y la televisión. Flash Gordon fue creado el 7 de enero de 1934 por el dibujante Alex Raymond (1909-1956) y hasta la llegada de Star Wars, en 1977, fue el rey absoluto de la ciencia ficción. Hablamos con Roberto sobre el pasado, presente y futuro de este icono de la cultura popular.

"Me interesó escribir el libro -nos comenta Roberto-, porque creo que Flash Gordon (y en menor medida Buck Rogers) definieron por cuarenta años (entre las décadas de 1930 y 1970) la idea popular básica de la ciencia ficción. Una imagen si se quiere poco sofisticada y para muchos aficionados al género medio peyorativa porque, la verdad sea dicha, el subgénero que define Flash -la “space opera” o el “sword and planet”, como se lo denomina- para muchos es enmascarar con tópicos de la ciencia ficción (los cohetes, el rayo láser, etc.) a historias que bien podrían estar en el género de aventura exótica y/o de la fantasía, sin usar las premisas científicas de forma más bien laxa. Que es algo de lo que también se acusa a Star Wars ya que estamos desde la ciencia ficción más purista (recuerdo una columna de Asimov diciendo que como puede ser que en Star Wars los combates en el vacío del espacio haya ruido de motores)".

Y no podemos olvidar que sin Flash Gordon no existiría la epopeya de George Lucas: "La influencia de Flash Gordon fue directa en Star Wars. Lucas reconoció que, en un primer momento él quiso conseguir los derechos del personaje para hacer ese aggiornamiento del serial fantástico que es Star Wars. No hay que olvidar que él, junto a toda su generación, vio el revival de los seriales en los ciclos cinematográficos en cines especializados, de los que los seriales de Buster Crabe eran un fixture permanente. Ya desde el momento en que empiezan los créditos de la primera Star Wars , con ese scroll resumiendo lo que venía antes (que está tomado exactamente del resumen de lo que pasaba en cada capítulo en uno de los seriales de Flash Gordon de la década de 1930), es evidente que hay mucho de Flash Gordon en la idea de Star Wars: extraterrestres humanoides, un tirano malvado a derrocar, un héroe impoluto que se va haciendo cargo de la resistencia, una chica a rescatar, una ciencia que funciona porque… bueno porque funciona sin más, etc".

Flash y Ming dibujados por Alex Raymond

Los predecesores de Flash Gordon Pero si la influencia de Flash Gordon en Star Wars es tan notoria... ¿en qué se inspiró Raymond para crear al aventurero espacial? "Justamente en el primer capítulo del libro me dedico a los antecesores de Flash Gordon -asegura Roberto-. Es un proceso más complejo, pero si, efectivamente, sin John Carter of Mars y sin Buck Rogers, Flash Gordon no existiría. De John Carter se toma la idea de un terrestre abandonado en un mundo extraño, con civilizaciones que combinan elementos ultra científicos con elementos de civilizaciones de la antigüedad o medievales y criaturas imaginarias que recuerdan a las de las historias de fantasía". "Y por el lado de Buck Rogers -continúa-, más allá de usar algún elemento tecnológico común (como las naves espaciales o las pistolas de rayos) la disputa se dio desde una premisa comercial: visto el éxito de Buck Rogers, propiedad de otro “syndicate”, el King Features comisiona Flash Gordon para que sea la competencia directa en los diarios. Sin el éxito comercial de Rogers, Flash no hubiera existido, probablemente". Página dominical de 'Buck Rogers'

Uno de los mejores dibujantes de la historia Pero... ¿por qué Flash Gordon se colocó enseguida entre los mejores cómics de la época? "Hay dos factores importantes en el éxito original de Flash Gordon en los diarios: por un lado la fantasía alocada e imaginativa que permite alejarse de la cotidianeidad de una manera directa, algo muy necesario en esa década de 1930 aquejada por la Gran Depresión y amenazada políticamente por diversos ismos. Y en segundo lugar el nivel de dibujo superlativo de Alex Raymond, un tipo que empieza dibujando excelente y en dos años pasa a tener un nivel de excelencia pocas veces visto en esa historieta de corte realista. Que no quede duda: cada página de Alex Raymond de Flash es de un nivel que hacía imposible para los lectores no mirarla y disfrutarla", asegura Roberto. "Raymond (como Harold Foster, su principal “competencia” estilística de esos años en los comics de los diarios) es el heredero de una estirpe de ilustradores realistas que venían desde comienzos del siglo XX (William Gibson, James Montogmery Flagg, C. K. Berryman, etc) de dibujo absolutamente clásico y completamente detallado". "Lo importante de Raymond -añade Roberto-, es aplicar ese dibujo detallista al lenguaje narrativo del comic, algo que hace muy bien: a veces (sobre todo ya en sus últimos años en Flash) parece que la viñeta puede ser más importante que el flujo narrativo, pero Raymond siempre piensa en la serie como una narración y resuelve desde ahí, nunca como una sucesión de dibujos temáticamente similares. Por eso, cualquier autor de historieta que quiere un dibujo donde el detalle da forma a su universo (un arco que podría ir desde José Luis Salinas y Sergio Toppi hasta el Jim Lee más clásico, pasando por Neal Adams y George Pérez) es deudor, directa o indirectamente de Raymond. Página del libro 'Flash Gordon. Historia de un héroe galáctico'

Los sucesores de Alex Raymond Austin Briggs, asistente de Raymond, sustituyó al dibujante en las páginas dominicales a partir del 7 de mayo de 1944. "El nivel de los sucesores de Barry es en buena medida, altísimo. Tanto su sucesor directo, Austin Briggs, como quien va a reemplazar a éste en la tira dominical, Mac Raboy, ambos están apenas un escalón debajo de Raymond en calidad. Incluso Jim Keefe, el último dibujante de la página dominical antes de su cierre, es un dibujante muy sólido. Y Dan Barry (y sus infinitos “negros” que dibujaban sin poner la firma) también mantiene la vara muy alta con un estilo diferente al de Raymond (uno que viene modernizado vía el comic-book yanqui de las décadas de 1940 y 1950". "Pero de hecho -añade Roberto-, Dan Barry es la otra gran figura en la mitología de Flash Gordon porque es el renovador, el tipo que va a convertir a Flash Gordon en un personaje mucho más cercano a la ciencia ficción de esos años, con argumentos que resuenan más con las historias que en esos años aparecían en las revistas de ficción científica que vivía una Edad Dorada en términos creativos. Sin la renovación de Barry, probablemente Flash hubiera desaparecido mucho más rápido". El elegante Flash Gordon de Al Williamson JESÚS JIMÉNEZ

Del cómic al cine La mejor prueba del éxito de Flash Gordon es que enseguida saltó al cine en varios seriales protagonizados por Buster Crabbe, como Flash Gordon (1936), Flash Gordon's Trip to Mars (1938) y Flash Gordon Conquers the Universe (1940). "Los seriales de Flash Gordon .asegura Roberto-, no por nada son considerados uno de los puntos más altos del formato del serial jamás realizados: tienen un nivel de producción muy alto para la época, son -respecto al serial prototípico- superproducciones que, además se complementan con guiones coherentes y con actores que le ponen todo el empeño y carisma posible a sus roles". "Buster Crabbe como Flash Gordon es un héroe de acción que rezuma carisma y Charles Middleton como Ming está increíble como amenaza permanente, listo para crear planes que derroten al héroe a cada paso que dé. No por nada se mantienen vigentes y conservan una frescura que no todos los seriales hoy mantienen. Y evidentemente fueron cruciales en darle una popularidad a la serie que en otro momento no hubiera alcanzado", añade el escritor. Una cosa curiosa es que George Lucas no pudo rodar su soñada versión de Flash Gordon, pero el éxito de Star Wars hizo que en 1980 se estrenara Flash Gordon, dirigida por Mike Hodges. "Tengo una relación ambigua con la película de 1980 -nos confiesa Roberto.. Por un lado celebro su puesta en escena -más “space opera”, con acento en Opera, no puede ser- y algunos aciertos de los actores – Timothy Dalton y Brian Blessed destacan y Ornella Muti es una princesa Aura que todavía seduce a mi yo preadolescente- Pero por otro me resulta difícil porque o termina de decidirse entre ir a ser una comedia “camp” o ser una aventura seria. Y que tenga un protagonista como Sam Jones que – digámoslo todo- es un actor de cartón piedra, con cero carisma, no ayuda nada. No me parece ni por asomo la peor adaptación al medio de una historieta, pero tampoco es una película que haya envejecido muy bien".

Las versiones animadas Entre las otras adaptaciones del personaje destacan las series de animación. "De las varias series de animación que hubo, la mejor sigue siendo la que hacen los estudios Filmation -nos explica Roberto-. Y mejor aún es la película para televisión animada que hace el estudio y que (por razones muy largas de explicar aquí) termina perdiéndose en pases a horarios intempestivos o en una circulación marginal. Ambas son productos que le ponen mucho respeto al personaje (al menos al de la historieta raymondiana original), haciendo un producto que –teniendo en cuenta las rígidas limitaciones que en esos años las cadenas televisivas le ponían a los productos animados- se deja ver más que bien". "Las otras adaptaciones animadas, ya sea los Defenders of the Earth como la serie de los noventa, con un Flash Gordon adolescente, son también aceptables de mirar y con un par de ideas interesantes, aunque me sigue pareciendo superior lo que hicieron en Filmation".