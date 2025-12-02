La Audiencia Nacional envía a prisión al líder de la primera célula española de la organización terrorista neonazi The Base

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el presunto líder de la primera célula en España de la organización terrorista neonazi The Base, David Dionis Gandía, que fue detenido este lunes en Castellón junto a otros dos integrantes del grupo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha adoptado esta decisión en un auto de este martes al que ha tenido acceso RTVE. El magistrado ha detallado que la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión al considerar "la existencia de indicios de la posible comisión de los delitos que imputa y la concurrencia de los fines constitucionales legitimadores de la misma". En concreto, el Ministerio Público le imputa los delitos de a existencia de indicios de la posible comisión de los delitos que imputa y la concurrencia de los fines constitucionales legitimadores de la misma

Por su parte, el abogado del líder neonazi había solicitado la libertad provisional de su cliente y, en su caso, la adopción de medidas cautelares menos gravosas. Sin embargo, el juez considera procedente su ingreso en prisión provisional ante el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y ante "la posibilidad de incidir sobre las fuentes de prueba, dado el carácter jerarquizado de la organización criminal y su papel prioritario dentro de la misma".

En contacto con el líder internacional de The Base Según ha detallado el auto, Dionis García lidera la célula de la organización terrorista The Base en España y está "dirigiendo la implantación y consolidación de esta en nuestro país". Esta persona ha realizado una continua labor de "captación y adoctrinamiento en los postulados ideológicos de la organización terrorista «The Base», su ideario de odio, extremista y violento", ha subrayado el magistrado, al tiempo que destaca que el objetivo es lo que ellos denominan "lucha por la secesión blanca". De hecho, ha estado en contacto directo con el líder internacional de The Base, según él mismo ha manifestado, "lo que demuestra su adhesión a los objetivos y fines" de la organización terrorista, como es la creación de células denominadas "unidades insurgentes" que, con encubrimiento y medidas de seguridad, realizan "ataques selectivos para desestabilizar los Estados en los que se encuentran incardinadas". Con todo ello, el líder español de The Base es "conocedor", según ha asegurado el juez, de la consideración de esta organización como entidad terrorista a nivel europeo y "asume y acepta las consecuencias jurídicas y penales que tiene la pertenencia a la misma, lo cual no solo ha aceptado, sino que ha hecho como propio".

Campaña de "captación y adoctrinamiento continuo" Como máximo dirigente de la organización terrorista en España, Dionis ha realizado "una continua labor de captación y adoctrinamiento en los postulados ideológicos" de The Base. Asimismo, ha realizado labores de adiestramiento a terceras personas, mediante entrenamientos tácticos con diversas clases de armas en los alrededores de su localidad de Castellón, en los cuales se han observado a varias personas en sus prácticas. En este sentido, durante la investigación se ha observado que ha realizado "un acopio anormal de diversos tipos de armas y objetos lesivos", así como de indumentaria paramilitar o "material médico de combate". Este acopio "no se ha quedado en el mero almacenaje de armas, principalmente armas blancas, sino que se ha observado la asiduidad con la que portan y utilizan este tipo de armas en vía pública, lo que supone un peligro grave para la seguridad añadido a su radicalidad y violencia".